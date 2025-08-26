leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Sigue la información en directo de los incendios en León
Patios con arte. Ayto. Santa Colomba de Somoza
PUBLIRREPORTAJE

Los Patios Maragatos de Santa Colomba de Somoza

Del 29 al 31 de agosto de 2025 los patios privados de las antiguas casas maragatas, normalmente cerrados al público, se abren para convertirse en escenarios de una feria de artesanía

LEONOTICIAS

Martes, 26 de agosto 2025, 08:26

Santa Colomba de Somoza volverá a abrir las puertas de sus emblemáticos patios maragatos para acoger una nueva edición de la feria Patios con Arte, que este año se celebrará los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2025.

La cita, que se ha consolidado como un referente cultural y turístico en la comarca de la Maragatería, reunirá a más de medio centenar de artesanos llegados de distintos puntos de la provincia y de otras comunidades. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de oficios tradicionales: cerámica, cuero, textil, cestería, madera, joyería o productos agroalimentarios, todo ello enmarcado en la singular arquitectura de las casas maragatas.

Cartel patios con Arte 2025.
Cartel patios con Arte 2025. Ayto. Santa Colomba de Somoza

La inauguración tendrá lugar el viernes 30 de agosto a las 17:00 horas frente al Ayuntamiento, con un recorrido que se prolongará hasta las 21:00 h.

El programa continuará el sábado 31, con horario de 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h, y concluirá el domingo 1 de septiembre, con jornada intensiva de 11:00 a 19:00 h.

Además de los puestos artesanales, el público podrá participar en talleres, demostraciones en vivo y actividades culturales para todas las edades, todo ello con el atractivo añadido de visitar unos patios privados que habitualmente permanecen cerrados, y que en estos días se transforman en escenarios llenos de vida, tradición y creatividad.

Organizada por el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza junto con Turismo Maragatería, la feria cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura.

Una ocasión única para conocer de cerca la artesanía, descubrir el encanto de la Maragatería y disfrutar de un fin de semana en el que patrimonio y cultura se dan la mano.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los mensajes de la vergüenza para la Junta: «Ni con esas nos mueven»
  2. 2 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  3. 3 Risto, el burro que avisó de que el fuego llegaba a Molinaseca: «Ha sido nuestra alarma»
  4. 4 Localizan 34 cartuchos de dinamita en una vivienda de Vivero de Omaña
  5. 5 Los incendios arrasan el futuro de la apicultura en León: «Aunque las abejas sobrevivan, el lugar ya no sirve»
  6. 6 Los incendios de Garaño, La Baña y Fasgar-Colinas siguen siendo un riesgo para las poblaciones
  7. 7 La Policía Nacional detiene a un hombre en San Andrés del Rabanedo por un robo con fuerza en una finca
  8. 8 Cuando el vecino salva al vecino: «Gracias a que no abandonaron, lograron que no ardiera todo el pueblo»
  9. 9 Protección Civil alerta sobre Garaño que «evoluciona muy desfavorablemente»
  10. 10 Detenido un hombre de 75 años como supuesto autor del incendio de Molinaseca

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Los Patios Maragatos de Santa Colomba de Somoza

Los Patios Maragatos de Santa Colomba de Somoza