Los Patios Maragatos de Santa Colomba de Somoza

Santa Colomba de Somoza volverá a abrir las puertas de sus emblemáticos patios maragatos para acoger una nueva edición de la feria Patios con Arte, que este año se celebrará los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre de 2025.

La cita, que se ha consolidado como un referente cultural y turístico en la comarca de la Maragatería, reunirá a más de medio centenar de artesanos llegados de distintos puntos de la provincia y de otras comunidades. Los visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de oficios tradicionales: cerámica, cuero, textil, cestería, madera, joyería o productos agroalimentarios, todo ello enmarcado en la singular arquitectura de las casas maragatas.

Cartel patios con Arte 2025. Ayto. Santa Colomba de Somoza

La inauguración tendrá lugar el viernes 30 de agosto a las 17:00 horas frente al Ayuntamiento, con un recorrido que se prolongará hasta las 21:00 h.

El programa continuará el sábado 31, con horario de 11:00 a 15:00 h y de 17:00 a 21:00 h, y concluirá el domingo 1 de septiembre, con jornada intensiva de 11:00 a 19:00 h.

Además de los puestos artesanales, el público podrá participar en talleres, demostraciones en vivo y actividades culturales para todas las edades, todo ello con el atractivo añadido de visitar unos patios privados que habitualmente permanecen cerrados, y que en estos días se transforman en escenarios llenos de vida, tradición y creatividad.

Organizada por el Ayuntamiento de Santa Colomba de Somoza junto con Turismo Maragatería, la feria cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León, la Diputación de León y el Instituto Leonés de Cultura.

Una ocasión única para conocer de cerca la artesanía, descubrir el encanto de la Maragatería y disfrutar de un fin de semana en el que patrimonio y cultura se dan la mano.

