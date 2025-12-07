Nuevos formatos para productos gourmet con sabor leonés

Irene de Celis León Domingo, 7 de diciembre 2025, 12:35 | Actualizado 13:30h. Compartir

Reino de León acude a la Feria de Productos de León para seguir ofreciendo bocado a bocado grandes manjares para el paladar. Una de sus novedades en esta edición son los nuevos formatos para compartir sus delicias con familiares y amigos. Los pinchos de queso, El Andaluz, tanto de pimiento rojo como amarillo recibieron el año pasado el reconocimiento a 'Mejor producto V gama' y este año sorprenden con un formato de 16 unidades.

Para los amantes de los pinchos, Reino de León ofrece las mejores combinaciones de productos artesanales y de una calidad excepcional. «Queso con anchoa, unos tacos con aceite picante, ajo y perejil o las cremas de queso de oveja, son totalmente naturales, sin conservantes ni aditivos», explican desde el stand de Reino de León.

Esta empresa agroalimentaria familiar ofrece una amplia gama de especialidades de la región, trabajando con productores locales con los que combina tradición y novedad en cada uno de sus bocados.

Ampliar Reino de León en la Feria de Productos de León I.G.B

Reino de León, situado en el stand 8D, te invitan a degustar y probar verdaderos manjares para que ocupen un espacio en la mesa de los leoneses estas navidades.

La feria de productos de León, bajo el lema 'Sabores de un Reino', permanecerá abierta al público hasta el lunes 8 de diciembre en horario de 11 a 14.30 y de 17 a 21.30 horas para ofrecer a leoneses y visitantes lo mejor de los productos de toda la provincia.