La Navidad se disfruta en la pista de hielo de La Virgen

Cartel promocional de la pista de hielo de La Virgen del Camino

Leticia Domínguez Valverde de la Virgen Domingo, 7 de diciembre 2025, 09:44 Compartir

Las localidades del Ayuntamiento de Valverde de la Virgen ya brillan con sus tradicionales luces de Navidad. El pasado viernes 5 de diciembre se procedió al encendido navideño llenando así de luz las calles de sus municipios. A continuación, se inauguró la pista de hielo en un evento que tuvo lugar en la carpa de Navidad de La Virgen del Camino.

Horarios de la pista de hielo

La pista de hielo de La Virgen del Camino está ubicada en la propia carpa de Navidad del municipio y se podrá disfrutar durante todas las fiestas. La pista cuenta con los siguientes horarios:

- Los días 6,7 y 8 de diciembre de 12:30h a 14:30 h y de 17:00 h a 20:00 h.- Del 8 al 21 de diciembre de lunes a jueves de 17:00 h a 20:00 h y de viernes a domingo de 12:30h a 14:30 h y de 17:00 h a 20:00 h.- Del 22 de diciembre al 7 de enero de 11:30h a 14:30 h y de 17:00 h a 21:00 h.

Los días de Nochebuena y Nochevieja así como el 5 de enero cerrará a las 20:00 h. También informan desde el consistorio, que tanto el día de Navidad como el día de Reyes la pista permanecerá cerrada.

Cartel promocional de la pista de hielo de La Virgen del Camino Ayuntamiento Valverde de la Virgen

Reservas de la pista de hielo

Para poder disfrutar de la pista de hielo es necesario reservarla previamente o bien llamando al teléfono 650 824 596 dentro de los horarios establecidos o acudiendo presencialmente en la carpa. El pago de la misma se realizará exclusivamente de forma presencial y únicamente en efectivo.