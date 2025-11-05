leonoticias - Noticias de León y provincia

Presentación del facsímil del cuarto volumen del herbario Hortus Sanitatis
Presentación del facsímil del cuarto volumen del herbario Hortus Sanitatis Leonoticias
El Museo de San Isidoro albergó la presentación de Hortus Sanitatis

El farmacéutico leonés Joaquín Carrasco expone la vigencia científica de remedios caseros de la Edad Media

Leticia Domínguez

Leticia Domínguez

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:23

El Museo de San Isidoro y la Fundación MonteLeón han presentado el facsímil del cuarto volumen del herbario conocido como Hortus Sanitatis - Jardín de la Salud - una obra fechada en torno al año 1500 y que tuvo un notable impacto en el desarrollo de la medicina natural. Joaquín Carrasco, farmacéutico leonés, demuestra en el estudio de esta obra la vigencia científica de remedios caseros de la Edad Media.

Hortus Sanitatis, Jardín de la Salud

El facsímil del cuarto volumen del herbario conocido como Hortus Sanitatis - Jardín de la Salud, se corresponde con lo que actualmente se denomina Geofarmacia, ya que alude al uso curativo que se hace de los compuestos inorgánicos procedentes de minerales y rocas. Este estudio demuestra la base científica de los remedios caseros de la Edad Media para tratar algunas enfermedades.

La edición está compuesta por el facsímil del incunable, su traducción al castellano y el estudio llevado a cabo sobre el mismo por parte de Joaquín Carrasco Fernández. El trabajo realizado por Joaquín Carrasco se podrá adquirir junto al facsímil y la traducción en el propio Museo de San Isidoro y en librerías.

El incunable expuesto en San Isidoro Leonoticias

El autor leonés es licenciado en Farmacia por la Universidad de Salamanca y doctor en Ciencias por la Universidad de Zaragoza. Su tesis doctoral llevaba por título «Zoofarmacia, Geofarmacia y Criptopaleontología en el incunable Hortus Sanitatis». En la actualidad, es farmacéutico titular en León compaginando su actividad con la de investigador. Autor de diversas publicaciones científicas ha sido invitado por la Geological Society of London y es coautor de varias obras sobre la relación entre medicina, farmacia y naturaleza.

A la presentación asistieron el presidente de la Fundación MonteLeón, el abad de la Real Colegiata de San Isidoro, la directora del Museo de San Isidoro y el investigador Joaquín Carrasco Fernández.

Sobre la Fundación MonteLeón

La Fundación MonteLeón busca poner en valor la Biblioteca Capitular de la Real Colegiata de San Isidoro. Este proyecto demuestra, una vez más, el firme compromiso del Patronato de la Fundación MonteLeón con el que se promocionan multitud de actividades de carácter cultural, científico y educativo. En esta línea, impulsa el Festival de Música de Cámara, que este año cumple catorce ediciones, y cada año convoca varios certámenes dirigidos a motivar la creatividad personal, como son el de Novela corta, Libro de cuentos, Poesía o Acuarela.

Esta presentación se suma a la larga lista de proyectos de edición de libros de índole educativa, científica y/o social, que la Fundación ha impulsado a lo largo de los años, tanto propios como en colaboración con otras entidades. Colecciones como «Fuentes y Estudios», «León, Historia y Sociedad» y «Humanistas españoles», son algunos de estos ejemplos.

