Cartel del evento de Marcela Vinos
Marcela Vinos descorcha los vinos Garmón y Mauro en gran formato

El evento tendrá lugar este jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas en Marcela Vinos

Leonoticias

Leonoticias

León

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 08:22

El próximo jueves 6 de noviembre a las 20:00 horas, Marcela Vinos organiza un evento que encantará a los apasionados del vino y la gastronomía. Durante la jornada, se abrirán dos joyas en gran formato que harán disfrutar a todos los aficionados del vino. Los vinos protagonistas serán Garmón 2021 Imperial (6 litros) Bodegas Garmón Continental, D.O. Ribera del Duero y Mauro 2023 Doble Magnum (3 litros) de Bodegas Mauro, Vino de la Tierra de Castilla y León.

Dos vinos excepcionales firmados por Mariano García (Grupo Mauro), referentes de la elegancia y el carácter enológico de Castilla y León. Por una noche, los asistentes podrán degustarlos por copas, en una experiencia única de sabor y autenticidad.

Ambos vinos se maridarán con una selección de quesos. Quesos Campos de Luna, elaborados artesanalmente en León con leche cruda de oveja, fermento propio, cuajo y sal. Son quesos naturales cien por cien de corteza comestible y madurados con mohos en cámara, sin añadidos ni tratamientos artificiales.

Cartel del evento de Marcela Vinos
Cartel del evento de Marcela Vinos

Esta evento forma parte del esfuerzo continuo de Marcela Vinos por fomentar la cultura del vino en León, acercando al público etiquetas singulares, formatos excepcionales y experiencias que invitan a descubrir, compartir y disfrutar.

Una cita para quienes disfrutan del vino, el queso y los buenos momentos compartidos alrededor de una copa.

