Inauguración por parte de la Alcaldesa de la Feria de San Martín
Inauguración por parte de la Alcaldesa de la Feria de San Martín
Mansilla de las Mulas vivió una exitosa Feria de San Martín 2025

Gran ambiente y alta participación en una jornada que unió tradición, gastronomía y cultura

Leonoticias

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:12

Mansilla de las Mulas volvió a demostrar este martes que la Feria de San Martín sigue siendo una de las citas más queridas y esperadas del calendario local. La villa vivió una jornada repleta de actividad, marcada por el ambiente festivo, la gran afluencia de visitantes y la excelente acogida de las Sextas Jornadas Gastronómicas del Bacalao, producto estrella que es una delicia saborear en los restaurantes de Mansilla.

Exposición de maquinaria agrícola

Desde primeras horas de la mañana, las calles de Mansilla se llenaron de vida. La carpa multisectorial, instalada en la explanada de la Fragua, reunió a numerosos productores, comerciantes y artesanos, mientras que la exposición de maquinaria agrícola en la avenida Constitución atrajo tanto a profesionales del campo como a curiosos interesados en las últimas novedades del sector.

Entrada feria productos

La inauguración oficial de la feria, celebrada a mediodía, contó con la presencia de la Alcaldesa de Mansilla de las Mulas, Camino Lozano García y autoridades locales y provinciales, que destacaron la importancia de mantener vivas las tradiciones y de apoyar este tipo de eventos que la economía turismo local de la zona mejoren.

Productos de nuestra tierra

Por la tarde, la esperada degustación de bacalao en la carpa volvió a convertirse en uno de los momentos más concurridos del día. Los asistentes disfrutaron de este plato emblemático, dentro de unas jornadas gastronómicas que están teniendo una magnífica acogida en los distintos restaurantes de la villa, donde el bacalao es el gran protagonista.

El balance no pudo ser más positivo. Mansilla de las Mulas se llenó de visitantes, vecinos y amigos que disfrutaron de una jornada llena de actividades en la que las costumbres y el sabor a buen bacalao se unieron para celebrar una de las fechas mas señaladas en el calendario festivo de Mansilla de las Mulas.

Con esta nueva edición, la Feria de San Martín reafirma su papel como un referente provincial, tanto por su oferta gastronómica y cultural como por el entusiasmo con que la población la vive año tras año.

