Cartel de la IV Jornada de Construcción, Rehabilitación y Restauración
Juventino Álvarez celebra su IV Jornada de Construcción, Rehabilitación y Restauración

La IV Jornada de Construcción, Rehabilitación y Restauración ha contado con profesionales destacados del sector así como con empresas líderes de la industria

Leticia Domínguez

Mansilla de las Mulas

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 08:13

Juventino Álvarez S.L., empresa leonesa especializada en la distribución y venta de materiales de construcción, organizó el pasado martes 11 de noviembre la IV Jornada sobre Construcción, Rehabilitación y Restauración en la localidad de Mansilla de las Mulas. Durante el evento se presentaron las últimas novedades del sector además de contar con diversos talleres prácticos y ponencias de profesionales.

Un evento destacado en el sector

Durante esta cita, de gran impacto para los profesionales de la industria, se abordaron las últimas tendencias y avances en el mundo de la construcción y la restauración.

Tecnan, Tecnología Navarra de Nanoproductos, fue la empresa encargada de abrir las ponencias a las 11:00 h. El especialista Armando Serra trató las nuevas perspectivas en la aplicación de nanomateriales tanto en la conservación como en la restauración de Patrimonio. A media mañana fue el turno de Sergio Ferreiro, prescriptor de Weber, compañía líder en la fabricación y suministro de soluciones acústicas de alta calidad para entornos interiores. Ferreiro presentó nuevas soluciones SATE de circularidad y nuevos acabados. Las ponencias se cerraron con Mariana Abril, arquitecta de Danosa, fabricante a la vanguardia de productos y soluciones de impermeabilización, aislamiento térmico y acústico, drenajes y geotextiles para obra. En su exposición, Abril explicó las claves de la nueva era de aislamiento acústico de Danosa.

