Gradefes volverá a endulzar su verano

El sabor dulce de los productos más tradicionales inundará las calles de Gradefes con una nueva edición, la novena ya, de la Feria de Dulces del Convento. Con la participación de monjas llegadas a la localidad desde conventos de todo el país, el domingo 17 de agosto tendrá un olor especial gracias a la elaboración de sus recetas más emblemáticas.

Todo aquel que opte por desplazarse hasta Gradefes, podrá degustar y llevarse a casa diferentes alimentos elaborados a través de métodos centenarios que se extienden de generación en generación. Una cita que promete endulzar no solo el paladar de los presentes, sino también el espíritu de todos los que se acerquen a disfrutarla.

Un impulso a todos los niveles

Más de veinte conventos, de zonas tan dispersas como Burgos, Valladolid, Zaragoza, Navarra, Soria y Ciudad Real, han participado en las actividades con el fin de crear el mejor ambiente posible en una feria que supone un gran impulso económico para la localidad y que se celebra con cargo a una subvención de la Junta de Castilla y León.

Cartel de la Feria de Dulce del Convento en Gradefes Leonoticias

La jornada arrancará a las diez de la mañana con el inicio de la XI Edición de la Feria, lo que supondrá la apertura de los diferentes puestos del lugar. Tras un primer momento para disfrutar de los diferentes dulces expuestos, a partir de las once comenzarán las visitas guiadas gratuitas al Monasterio Santa María La Real, algo que no es habitual durante el año, pero se realiza de forma especial durante la feria.

Al filo del mediodía, el procedimiento marca la recepción de autoridades y la inauguración definitiva de la feria. Ya inmersos en la tarde, se retomarán las visitas guiadas al monasterio hasta llegar a la clausura de la feria que se producirá a las 19:00 horas.

Sin embargo, con ello no se pondrá fin a la jornada, pues, a partir de las 20:00 horas, el Monasterio de Santa María de Gradefes acogerá el concierto medieval teatralizado «Arte música y patrimonio» a cargo de Magdalia medieval. De esta forma, se dará por finalizada una feria que, en su novena edición, promete seguir poniendo el listón cada vez más alto.