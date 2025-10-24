leonoticias - Noticias de León y provincia

El panadero Leonés, Daniel Flecha, con el trofeo ganado en Nantes Daniel Flecha
Daniel Flecha sube al pódium europeo de panadería junto a la selección nacional

Panadería Flecha presentará próximamente nuevos productos realizados con los mismos ingredientes que le han llevado al pódium con la selección española de panadería

Irene de Celis

Irene de Celis

León

Viernes, 24 de octubre 2025, 09:44

La panadería española está de enhorabuena. La Selección Española de Panadería Artesana (equipo Espigas de la Confederación Española de Panadería, Pastelería, Bollería y Afines, CEOPPAN) ha conseguido la plata en el Campeonato de Europa celebrado este 19 y 20 de octubre en Nantes.

Entre los representantes de nuestro país se encuentra el panadero leonés Daniel Flecha, coach del conjunto nacional, que no duda en destacar el buen trabajo del equipo y nos da las claves del éxito de su campeonato. «Nuestro objetivo era darle un salto cualitativo al pan, en busca de un valor nutricional más completo , por lo que planteamos el uso de una masa madre realizada con harinas leguminosas, por ejemplo, harina de garbanzos para todos los panes elaborados durante el concurso».

Flecha1957 se suma a esta evolución del sector alimentario utilizando esta masa madre en su gama de productos de panadería.

Esta técnica permite ofrecer el pan de siempre incorporando ingredientes más allá del trigo, con el consiguiente aumento de fibra y proteína.

Imágenes de la selección española de Panadería en la competición en Francia Daniel Flecha
Imagen principal - Imágenes de la selección española de Panadería en la competición en Francia
Imagen secundaria 1 - Imágenes de la selección española de Panadería en la competición en Francia
Imagen secundaria 2 - Imágenes de la selección española de Panadería en la competición en Francia

Plata que sabe a oro

El resultado ha sido increible: primera Francia, segunda España y tercera Italia, por delante de países como Holanda, Suiza, Inglaterra o Hungría.

«La Coupe d´Europe de la Boulangerie, en su 23 edición, es uno de los campeonatos referentes del sector, tanto por su larga trayectoria como por la capacidad de organización que ofrecen» destaca Flecha del reciente campeonato. El prestigio de este evento eleva la importancia y el orgullo que siente el equipo español por haber subido al podium tan solo por debajo de los franceses, un país cuya historia y relación con la panadería es conocida en todo el mundo.

Cada equipo busca sorprender al jurado en las diferentes categorías, elaborando 15 variedades de productos con las materias primas y obrador que la organización tiene para ellos. Durante las horas de cocinado, dos en la primera jornada y siete en la segunda, los asistentes de la feria Serbotel de Nantes tienen la oportunidad de disfrutar del showcooking y descubrir los diferentes productos en la exposición final de cada país.

Una gran oportunidad para que el sector panadero siga evolucionando con nuevas tendencias que posteriormente se incorporan al mercado mundial.

Mesa final con los productos presentados por la selección nacional de panadería Daniel Flecha

Calidad en Panaderías Flecha

Este joven leonés, responsable de Flecha1957, ha heredado de su familia el compromiso con los leoneses de ofrecer en sus establecimientos productos de calidad, garantizando resultados en los que el sabor y lo saludable maridan a la perfección , manteniendo su inquietud por la formación y participación en certámenes internacionales.

