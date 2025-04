Cuatro opciones para disfrutar de la Semana Santa en Ponferrada

Pablo Álvarez Ponferrada Martes, 15 de abril 2025, 14:58 Compartir

Con la llegada de la Semana Santa, son muchos los que buscan un plan perfecto para disfrutar en compañía de sus seres queridos. Desde unos días de desconexión hasta una tarde de tapeo, Ponferrada tiene mucho que ofrecerte. Sacar el máximo partido a estos días de descanso es posible sin salir de la provincia. Descubre cinco planes irrepetibles con los que exprimir al máximo las próximas vacaciones.

A poco menos de media hora de Ponferrada se encuentra la Casa Rural Rio Cabrera, un oasis de paz y desconexión en donde los visitantes podrán disfrutar de un paisaje inmejorable en medio de la montaña. Ubicada en la localidad de Castroquilame (León), los turistas que está Semana Santa opten por alojarse en esta acogedora casa de 5 habitaciones podrán sumergirse de lleno en un espacio natural cargado de magia. En sus cercanías, las Médulas presiden con austeridad un entorno idílico en donde también se encuentran milenarios castillos, lagos de leyenda y minas de oro repletas de historia en su interior.

La Casa Rural Río Cabrera, con más de dos siglos de historia, ha sido rehabilitada al completo para convertirse en alojamiento rural. Sin alterar sus elementos naturales, el resultado de la reforma ha sido todo un éxito. En su interior, los visitantes encontrarán todo tipo de comodidades. La casa cuenta con 5 dormitorios, 3 baños, cocina bien equipada, salón comedor y amplia terraza con espectaculares vistas hacia la montaña y el río Cabrera. En el exterior dispone de jardín con barbacoa y columpios donde tanto adultos como niños podrán disfrutar al aire libre.

Si estás pensando en hacer una escapada al campo estos días, no lo dudes y reserva ya tu plaza en esta Casa Rural valorada con 4 estrellas. Un entorno inigualable que te permitirá desconectar durante la Semana Santa y volver con las pilas recargadas a la rutina diaria.

La nueva gerencia al frente del Casino Ponferrada ha puesto todo sobre la mesa para que esta nueva etapa del emblemático edificio ubicado en la calle Reloj nº14 sea todo un éxito. Con la llegada del buen tiempo y las largas tardes de primavera, son muchos los que buscan un lugar tranquilo en donde degustar un tapeo tradicional acompañado de un buen vino. Qué mejor forma de disfrutar de este plan que desde la remodelada azotea de la Terraza-Casino Ponferrada.

Con unas vistas envidiables de toda la ciudad, podrás deleitarte con las maravillosas puestas de sol que se pueden apreciar en este entorno atractivo y acogedor. Su inauguración, que tuvo lugar el pasado 11 de abril, ha sido un éxito. En un ambiente acogedor y moderno, los clientes podrán probar desde tapas tradicionales hasta sabrosos desayunos por la mañana acompañados de los mejores cafés artesanos.

Tanto en la terraza como en el propio restaurante, el Casino cuenta con una cocina totalmente equipada para ofrecerte las mejores tapas de la ciudad a precios muy económicos. Si eres de los que prefieren celebrar en privacidad eventos como los cumpleaños o los aniversarios, estás de suerte. Bajo reserva, podrás reservar tu espacio en la terraza o en el restaurante y disfrutar en compañía de tus seres queridos de la mejor azotea de toda la provincia. Si todavía no has experimentado todo lo que el Casino Ponferrada tiene para ti, no hay mejor plan para esta Semana Santa. La mejor terraza de la ciudad está de vuelta más viva que nunca.

En medio de la Semana Santa, Maracuya Coffee & Brunch abre sus puertas. Esta cafetería, ubicada en el número 38 de la calle Camino de Santiago, comienza su andadura en la ciudad con ganas e ilusión. El equipo de Maracuya nos explica cómo los desayunos y las meriendas van a ser dos de los puntos fuertes de un negocio que aspira a convertirse en toda una referencia en la ciudad. No hay mejor plan para esta Semana Santa que recargar fuerzas antes de las procesiones en una cafetería que cuenta con un espacio amplio, moderno y acogedor.

La inauguración, que tendrá lugar el Jueves Santo a las 19:00, servirá para presentar al público todo lo que Maracuya tiene para ti. Por cada consumición que se haga el primer día, los asistentes entrarán automáticamente en un sorteo de premios sorpresas. El encargado de poner la nota musical este próximo jueves será el DJ Marc Arroyo.

Si eres de los que aman el café, Maracuya es tu sitio. En su local, podrás encontrar las mejores variedades cafeteras para que puedas acompañar tu desayuno de la mejor forma posible. En su perfil de Instagram, @maracuya.ponfe, se publicarán algunas fotografías de las sabrosas tapas que estarán disponibles en la barra. Si quieres probarlas en primera persona, no lo dudes más y se uno de los primeros en degustar su amplia lista de raciones diseñada para sorprender a los paladares más exigentes.

Para los que prefieren algo más íntimo, Maracuya también ofrece la posibilidad de celebrar eventos en la parte superior del establecimiento. Desde cumpleaños hasta bautizos y comuniones, podrás reservar de manera privada la parte de arriba y celebrar así ese día tan especial de la mejor manera posible. El local ha sido puesto a punto para brindar la mejor experiencia a los clientes, que pueden elegir entre alquilar el local solamente o contratar también un catering a cargo de Maracuya. En esta zona, no faltan opciones de ocio como el billar, el futbolín o los dardos.

No hay mejor plan para estas tardes de vacaciones que disfrutar de una riquísima merienda en compañía de tus seres queridos. Una amplia oferta de entretenimiento es la que pone a tu disposición Maracuya. No te lo pienses más y dale la oportunidad a un negocio que esta Semana Santa se presenta a toda la ciudad con la intención de convertirse en el mejor lugar de encuentro. Maracuya te espera para compartir momentos inolvidables.

¿Qué plan más divertido que una tarde en la bolera? En Flash Bowling, podrás celebrar tu cumpleaños mientras compites por ver quién hace pleno derribando todos los bolos. Una actividad divertida y única en la ciudad con la que podrás darle un toque especial a una fecha tan destacada. No importa la edad que tengas, en Flash Bowling adaptan el plan a medida para que puedas pasar una tarde irrepetible.

Con la posibilidad de adaptar el menú a tu gusto, el cumpleañero y los invitados pueden dar rienda suelta a la diversión sin preocuparse por nada. Desde Flash Bowling se encargan de ofrecerte diferentes opciones gastronómicas con la que acompañar tu partida. Hamburguesas, perritos o sándwich servirán para reponer fuerzas entre partida y partida. Junto a las patatas fritas, la experiencia en la bolera hará las delicias de todos los presentes. Si prefieres algo más ligero, en su menú también aparecen opciones como la ensalada mixta o cesar. Para poner el broche perfecto a tu día, Flash Bowling pone a tu alcance la posibilidad de encargar una tarta en forma de bolo.

Si eres amante de los bolos y buscas celebrar tu cumpleaños esta Semana Santa, Flash Bowling te espera con los brazos abiertos. Una oportunidad única de disfrutar de un hobby tan divertido a unos precios imbatibles. Si quieres reservar tu cumpleaños directamente, puedes llamar al número 987 455 191 o mandar un mensaje al WhatsApp 693 704 949. Es necesario dejar una fianza mínima de 20 euros para garantizar tu reserva. No te lo pienses más y acércate al número 24 de la Av. Galicia y demuestra a tus amigos quién es el verdadero rey de los bolos.

