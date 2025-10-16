leonoticias - Noticias de León y provincia

Observación en Sol Menor
Publirreportaje

Carlos Castro de Puente estrena «Observación en sol menor» en el Teatro San Francisco

El próximo 17 de octubre a las 20:30 horas, el Teatro San Francisco de León acogerá el estreno de «Observación en sol menor», una obra escrita y dirigida por Carlos Castro de Puente, que invita al público a detenerse y mirar el mundo desde una nueva perspectiva

Leonoticias

Jueves, 16 de octubre 2025, 08:38

La pieza nace según explica su autor en un tiempo de crisis y desasosiego. «Siento que vivimos una época de violencia no solo física o social, sino también existencial, moral y política. No busco ofrecer respuestas ni soluciones, sino provocar en cada espectador un punto de vista crítico, una observación profunda sobre lo que somos y lo que ocurre a nuestro alrededor.»

Cartel Observación en Sol menor
Cartel Observación en Sol menor

El título, Observación en sol menor, condensa la esencia del montaje: El observador tiene un papel esencial, sin él, el acto teatral no tendría sentido, explica el dramaturgo. El Sol Menor, responde a ese tono íntimo, reflexivo y melancólico que atraviesa toda la obra.

En escena, dos figuras simbólicas articulan el discurso: el Soñador: interpretado por el propio Castro y el Delirio, dividido en dos dimensiones. El músico Esteban Lavín, batería de jazz, encarna la parte sonora, mientras que la actriz y bailarina María Tienzar representa el cuerpo, el gesto y la fisicidad del delirio. En el tramo final se incorporan tres músicos más para formar un cuarteto de jazz, que amplía el universo sonoro y emocional del espectáculo.

Momentos de la obra
Momentos de la obra

El montaje, ensayado desde febrero, cuenta con un amplio equipo artístico: Laura Montes, en el diseño de vestuario; Marina Cabrero, en la iluminación; Martín Otero, responsable de los arreglos musicales; y como ayudante de dirección Rosa Beunza, las alocuciones de Pablo Hunter, Lukas López, Grecia Stany y Rosa Beunza, y los músicos: Esteban Lavigne, Marcos castro, Laurent Lavigne y Martín Otero.

«Observación en sol menor» es una propuesta poética y multidisciplinar que combina teatro, danza y música en directo para reflexionar sobre la violencia, la fragilidad humana y la necesidad de observar con atención el mundo que habitamos.

Observación en Sol menor
Observación en Sol menor

«Creo que es una obra necesaria», afirma su autor. «Cualquier persona a la que le guste el lenguaje artístico o la poesía va a disfrutar de ella.»

Las invitaciones para el estreno las tienen disponibles en las taquillas del Teatro San Francisco, situado en Plaza del Jardín de San Francisco, 1, 24004 León o bien en la siguiente página web: Comprar entradas.

