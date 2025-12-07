leonoticias - Noticias de León y provincia

Imagen de archivo de la decoración navideña de La Bañeza Irene de Celis
Publirreportaje

La Bañeza enciende este domingo sus luces navideñas

La Plaza Mayor de la localidad acogerá el encendido oficial a partir de las 19:00 horas de este domingo

Irene de Celis

Irene de Celis

La Bañeza

Domingo, 7 de diciembre 2025, 10:21

La Bañeza ya tiene todo preparado para celebrar estas fechas tan especiales con la inauguración oficial de su decoración navideña. Este domingo, a las 19:00 horas, la corporación municipal asistirá al encendido navideño en la Plaza Mayor, un acto en el que esperan estar arropados por los vecinos de la localidad y visitantes leoneses.

La pasada temporada La Bañeza contó con más de 150.000 bombillas LED que decoraron más de 30 ubicaciones de la ciudad, animando a todos a pasearse por sus calles y disfrutar con la familia y amigos de una decoración de ensueño.

Imagen de los trabajos de colocación de las luces navideñas Ayto La Bañeza

La Bañeza ha conseguido posicionarse como uno de los municipios cn mayor despliegue lumínico durante estas fechas, seña de su apuesta clara por la ambientación festiva como elemento dinamizador del turismo y del comercio local. El objetivo de esta iniciativa es seguir impulsando actividades y entornos que contribuyan al disfrute de la ciudadanía y al fortalecimiento del tejido económico y social de la ciudad.

