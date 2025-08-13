La Asunción volverá a exhibir la cara más fiestera de Villabalter

Imagen de las pasadas fiestas de Villabalter con el concierto de la Banda Reino de León

Llega la festividad de la Virgen del Asunción y, con ella, como es habitual, Villabalter pasa a relucir su versión más animada. La localidad perteneciente al municipio de San Andrés del Rabanedo está preparada para celebrar sus tradicionales fiestas patronales, que se alargarán desde el jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto y exhibirán un programa variado y pensado para todos.

Organizadas por los Quintos y el Ayuntamiento junto a la colaboración de la Junta Vecinal y de diversas asociaciones, Villabalter gozará de cuatro días intensos en los que no faltarán la música, la cultura, las tradiciones y el buen ambiente.

Un inicio repleto de tradición

Como sucede año tras año en una tradición que ya es inherente al inicio de los días de celebración, las fiestas darán el pistoletazo de salida con la habitual pintada del muro a partir de las diez de la mañana, comenzando temprano con una programación que se alargará hasta pasada la medianoche, aprovechando por otro lado la festividad del día siguiente.

Por el medio, aguardan otros eventos como el desfile de Reyes y Reinas del pueblo, el torneo de fútbol 3x3 o la verbena amenizada por la reconocida Discoteca Éxtasis Macro Show.

El viernes, día de la Asunción, la programación en horario matutino estará acaparada por los actos solemnes en honor a la patrona. En primer lugar, se llevará a cabo una procesión que, posteriormente, concluirá con una misa junto a los pendones.

En la tarde se retomarán las actividades más lúdicas, arrancando con el torneo de tute y siguiendo con las carreras de cintas y la fiesta de la espuma. La noche estará amenizada por la Disco móvil Amnesa, que contará durante su actuación con un concurso de disfraces y el bingo en la tasca repetido todas las noches de fiestas.

Deporte y solemnidad, de la mano

El sábado combinará deporte con tradición y solemnidad. Una marcha ciclista y el corro de lucha leonesa encabezaran una mañana en la que también se desarrollará una misa por los difuntos de la parroquia.

La tarde volverá a dejar actividades como el torneo de mus, los juegos para los más pequeños, la exhibición del Club Hípico de Villabalter y los cuentos, risas y rock and roll con 'Concede Clown'. Esta vez, Disco Movil Bauti será la protagonista al filo de la medianoche.

Como conclusión, los vecinos más madrugadores de Villabalter se cruzarán con los más valientes en la chocolatada de las 8:30 horas del domingo que abre la jornada. El día dejará eventos de diverso índole hasta acabar con la chorizada y la música en la tasca como colofón a unas fiestas que, un año más, prometen no dejar indiferente a nadie.