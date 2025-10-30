Astorga celebra Apiastur, la II Feria de Productos Apícolas

Leticia Domínguez Astorga Jueves, 30 de octubre 2025, 08:18 Compartir

Este próximo fin de semana, la miel volverá a ser la protagonista de Astorga. La ciudad maragata acogerá los días 1 y 2 de noviembre la segunda edición de Apiastur, la Feria de Productos Apícolas, que tendrá lugar en el pabellón de Rectivia. Tras el éxito de la primera edición en la que decenas de expositores y una gran cantidad de visitantes se dieron cita en la capital de la Maragateria, en esta nueva edición de la feria se esperan más propuestas, un mayor crecimiento en los expositores relacionados con la miel y una mayor afluencia de público.

Apuesta de Astorga por la apicultura

La segunda edición de Apiastur busca consolidarse como referencia en el sector apícola de León y provincia. Durante el sábado día 1 y el domingo día 2, en horario de mañana de 11:00 h a 15:00 h y de 17:00 h a 21:00 h de la tarde, se espera que miles de personas visiten a más de una decena de expositores que se darán cita en la Avenida de Ponferrada.

Cartel promocional de la II Feria de Productos Apícolas de Astorga Ayuntamiento de Astorga

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Astorga, la Cámara de Comercio de Astorga y ASEMAC, la Asociación de Empresarios de Astorga y Comarca, y cuenta también con el apoyo de la Junta de Castilla y León.