Abanca Ademar y Soltra celebran el partido por la inclusión

El Abanca Ademar León, en su compromiso por fomentar la inclusión de las personas con discapacidad junto con Soltra (Solidaridad y Trabajo Virgen del Camino) ha celebrado su cita anual por la inclusión en el Palacio de Deportes.

El 'partido por la inclusión' ha reunido a leoneses, autoridades locales, representantes institucionales y miembros destacados de la sociedad leonesa, quienes mostraron su apoyo a esta iniciativa que combina deporte, inclusión y valores sociales.

El encuentro se disputó en dos partes, de 20 minutos cada una, con 10 minutos de descanso entre cada una de ellas. En el descanso se realizó un concurso de tiro a portería con premios y regalos para los participantes. Una vez concluyó el partido fue el momento de la entrega de trofeos a los jugadores en reconocimiento al esfuerzo y la participación.

En el partido, con entrada gratuita hasta completar aforo, y con un carácter muy especial para los aficionados de la ciudad, se impuso Soltra por 16 – 17

Partido por la inclusión entre Abanca Ademar y Soltra Leonoticias

Iniciativa 'Hazte influencer'

La iniciativa 'Hazte influencer' impulsada por Soltra busca 'influencers' por la inclusión y promover la igualdad de oportunidades y derechos para todas las personas independientemente de su capacidades.

Desde Soltra se busca tomar conciencia de que la verdadera inclusión se logra cuando en una sociedad nadie se queda fuera por cuestión de sexo, raza o discapacidad, para ello, una buena plataforma de transmitirlo son las redes sociales.