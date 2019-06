Unidas Podemos defiende el apoyo al PSOE para lograr un «cambio» que acabe con «más de dos décadas de políticas nefastas» del PP La candidata de Unidas Podemos, Lorena González (I) tras anunciar el acuerdo de gobierno con el PSOE en Ponferrada. / CARMEN RAMOS Lorena González valora la «hoja de ruta conjunta» diseñada con los socialistas para lograr un Ayuntamiento «más democrático, más participativo, más eficiente económicamente y más transparente en la gestión» CARMEN RAMOS Ponferada Lunes, 3 junio 2019, 18:08

La candidata de Unidas Podemos, Lorena González, justificó el apoyo al PSOE para lograr el acuerdo de gobierno en la necesidad de lograr «un cambio político y social» que pasa por «desalojar al Partido Popular del Ayuntamiento» para acabar con «más de dos décadas de políticas nefastas para este municipio» por lo que creen que la fuerza de las dos concejales que consiguieron en las elecciones municipales del 26M «tienen que servir para este fin».

González asegura que desde la formación morada «no podemos permitir de nuevo un gobierno de derechas, sumiso ante la Junta de Castilla y León y un Ayuntamiento que no atienda a las necesidades de los ciudadanos y de las ciudadanas en sus preocupaciones que son básicamente el empleo y los servicios públicos», señaló. Asimismo,valoró el respaldo ciudadano a los socialistas en las urnas por lo que cree que «este acuerdo se tenía que dar si no queremos más PP, si no queremos más de los mismo».

La candidata de Unidas Podemos defendió la «hoja de ruta conjunta» alcanzada en la última semana en las negociaciones con el PSOE «basada en los puntos de encuentro de nuestros respectivos programas electorales», apuntó. Unos compromisos que van en la línea de «hacer este Ayuntamiento más democrático, más participativo, más eficiente económicamente y más transparente en cuanto a la gestión». Unos puntos en común que para la candidata de la formación morada pasan por la municipalización de la gestión de los servicios públicos, por la mejora de las prestaciones y por poner las necesidades de las personas en el centro de las políticas municipales».

Además, valoró la «buena predisposición» de los socialistas a la hora de solicitar su apoyo y cree que «con altura de miras, con lealtad a la ciudadanía y con voluntad de servicio público hoy puede ser una nueva etapa en Ponferrada, el comienzo de algo bueno y de un municipio más digno, más justo y mejor». Dejó claro que el compromiso de Unidas Podemos es con el PSOE y que trabajarán con empeño para «mejorar el consistorio, para facilitar el cambio, para acercar el Ayuntamiento a los ciudadanos y ciudadanos» para conseguir que se convierta en una institución «útil y ágil que sirva para mejorar la vida de las personas».