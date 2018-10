Templarium muestra su descontento con las obras aprobadas por la oposición Imagen de la calle Gomez Núñez de Ponferrada. La asociación de comerciantes de Ponferrada pide a la oposición que «recapacite» y retome actuaciones como la de Gómez Núñez o Camino de Santiago ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Martes, 2 octubre 2018, 10:15

La asociación del comercio urbano de Ponferrada 'Templerium' aseguró hoy que lo ocurrido la semana pasada en el Pleno del Ayuntamiento fue un «auténtico mazazo» para los intereses de los comerciantes y lamentó que la «guerra» entre grupos políticos haya tirado por tierra obras prioritarias como eran la remodelación de la calle Gómez Núñez en su primera fase, así como la ejecución total del proyecto de la calle Camino de Santiago, con la instalación de una red wifi gratuita, además de otras actuaciones «que ayudarían a mejorar la grave situación que atraviesa el sector».

De este modo, el colectivo Templarium considera que para los partidos de la oposición han primado los «intereses partidistas» en vez de los de los ciudadanos de la capital berciana. «El sector del comercio en Ponferrada estaba muy esperanzado con que la mejora de uno de los viales más importantes de la ciudad, como es Gómez Núñez, supondría un importante avance en la dinamización del sector del comercio, tan gravemente afectado por diferentes motivos», apostilló la asociación a través de un comunicado, que ha visto cómo el adecentamiento de estas zonas no se producirá «y, por lo tanto, tampoco el impulso a un sector comercial que languidece».

Templarium aseguró que la oposición es plenamente consciente de la «grave situación» que atraviesa el comercio y por ello no entiende «como pueden tumbar obras tan importantes para la revitalización del sector o, al menos, como no las han mantenido en su propuesta». Así, han solicitado a PSOE, USE, Cs, PeC y PRB que recapaciten y retomen obras «tan importantes para revitalizar el comercio de calle y, por lo tanto, la ciudad».