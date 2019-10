Ramón se muestra «sorprendido» por el ultimátum de la Asociación de Vecinos del barrio de la Rosaleda a la implantación de la ORA Usuarios pagando el servicio de aparcamiento de la ORA en Ponferrada. / CÉSAR SÁNCHEZ El Ayuntamiento ha enviado una carta «explicativa y bien detallada» a las comunidades de vecinos y esperará «a la contestación» del barrio una vez que conozcan exactamente lo que se va a hacer» para adoptar la decisión final CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 18 octubre 2019, 18:25

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, se ha mostrado «sorprendido» por el ultimátum dado por la Asociacion de Vecinos del barrio de la Rosaleda a la implantación de la ORA. El Ayuntamiento ha enviado una carta «explicativa y bien detallada» a todas las comunidades de vecinos de la zona y esperará «a la contestación que haya por parte del barrio una vez conozcan exactamente lo que se va a hacer», señaló Ramón

«Es como mínimo de sorprendente el que una asociación de vecinos nos pida una contestación por escrito ante del día 10 de noviembre», indicó el primer edil, que lamentó que «una decisión de un Ayuntamiento vaya a ser la base para a quién votar sobre políticas nacionales», por lo que no dudó en pedir al colectivo «un poco de seriedad por favor».

Ramón entiende que el papel de la asociación debe pasar por «intentar negociar, defender a sus vecinos e informar a todos ellos de aquellas actuaciones que lleva a cabo», siendo consciente de que «hay muchos vecinos del barrio de la Rosaleda que no conocen las actuaciones que se llevan a cabo por parte de la asociación y que no las comparten», subrayó.

Olegario Ramón insiste en que la implantación de estacionamientos regulados por la ORA en este espacio de la ciudad «es una decisión que se puede adoptar porque no se causa apenas perjuicio alguno al barrio de la Rosaleda, porque si se adoptara no se va a hacer ni una plaza más de zona azul en el barrio de la Rosaleda y porque donde se establece no afecta a ningún vecino del barrio», sentenció.