Ramón invita al resto de fuerzas políticas a sumarse a la iniciativas del nuevo gobierno municipal Olegario Ramón junto al número 5 de su candidatura, José Antonio Cartón. / CARMEN RAMOS El candidato socialista a la Alcaldía de Ponferrada insiste en que el nuevo gobierno nace con vocación de «generar grandes consensos con quienes de buena fé pretendan obtenerlos» y pide a los que no entiendan la «complejidad de la situación» que «no boicoteen» las decisiones CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 3 junio 2019, 18:09

El candidato del PSOE a la Alcaldía de Ponferrada, Olegario Ramón, lanzó una invitación al resto de fuerzas políticas que componen la Corporación municipal de Ponferrada en el nuevo mandato -Ciudadanos, PRB, USE Bierzo y PP- a apoyar de forma puntual las iniciativas que se impulsen desde nuevo gobierno municipal. «El acuerdo no impide para nada que otras fuerzas políticas se sumen a las iniciativas que vayamos proponiendo en nuestra gestión de gobierno» convencido de que «la unión de las fuerzas políticas en la toma de las grandes decisiones nos fortalecerá como gobierno y como institución» con la idea de generar «grandes consensos».

Asegura que el nuevo gobierno nace con la vocación de «generar grandes consensos con quienes de buena fé pretendan obtenerlos», indicó, para, a renglón seguido, asegurar que «los que no se sumen porque no entiendan la complejidad de la situación que afrontamos nos conformaríamos con que no boicoteen las decisiones que se han de adoptar». Todo ello con el objetivo de «hacer la vida más fácil a las personas y la defensa del interés general».

Asimismo, lanzó también un mensaje de cambio «a los que piensen que todo va a seguir igual» garantizando un acuerdo «de grandes líneas» tanto de gestión como de organización de la propia administración» cuyos detalles avanzó que perfilarán en los próximos días.

Ramón agradeció tanto a CB como a Unidas Podemos su compromiso con el acuerdo logrado tras «haber arrimado el hombro y haber demostrado una gran responsabilidad afrontando formar parte de este equipo de gobierno que en breve echará a andar y que tiene por delante un arduo camino». Tiene claro que «juntos estamos llamados a pilotar la transformación de nuestra ciudad y nuestra comarca» por lo que entiende que «el trabajo es grande» y que los resultados «comenzarán a notarse a medio plazo» pero considera que también es «ilusionante» dado que cree que «no hay nada más grantificante que mejorar las condiciones de vida de nuestras vecinas y nuestros vecinos».

En cuanto al reparto de concejalías, el candidato socialista adelantó que es un aspecto que se abordará «en próximas reuniones» e insistió en que se trata de un «acuerdo de máximos de vocación de trabajar con transparencia y con participación ciudadana».