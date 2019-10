Ramón entiende que la Fundación de Deportes recurra la sentencia que exime al Ayuntamiento del pago de 3 millones del Mundial Mundial de Ciclismo Ponferrada 2014. El alcalde no ve un conflicto de intereses en la actuación del edil de Deportes, Iván Castrillo, al frente también de la Fundación como presidente CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 18 octubre 2019, 14:09

El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, entiende que la Fundación de Deportes recurra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de León que exime al Ayuntamiento del pago de forma subsidiaria de 3 millones de euros de la gestión del Mundial de Ciclismo 2014 encomendada al ente.

Ramón no ve un conflicto de intereses en la actuación a pesar de que el actual presidente de la Fundación, Iván Castrillo, es también concejal de Deportes del gobierno municipal del tripartito. «Es cierto que es concejal del Ayuntamiento y presidente de la Fundación pero en su condición de presidente de la Fundación tiene que hacer aquello que en buena lid le corresponde al máximo representante de una Fundación que es defender los intereses de la misma», indicó.

En este sentido, considera que el recurso «parece que tenga poca viabilidad o poca posibilidad de prosperar» teniendo en cuenta de que ya más de una sentencia ha dado la razón al Ayuntamiento eximiéndole de abonar las cantidades que adeuda la Fundación.

El regidor municipal adelantó, además, que la idea del Ayuntamiento es dar contestación al recurso «en la misma línea que dimos contestación a la demanda, entendiendo que no procede en absoluto esa responsabilidad por parte del Ayuntamiento en virtud de un acuerdo que ya no existe», señaló, porque «cuando se produjo la revisión de oficio de ese acuerdo significa que ya no existe», recalcó.