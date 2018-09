Quiñones atribuye el debate sobre la operación Enredadera a que «alguien quiere ocultar problemas importantes en sus filas»

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, rechazó hoy las críticas llegadas desde varias formaciones políticas a raíz de las conversaciones transcritas por la Udef en el marco de la operación Enredadera. En Ponferrada, a donde acudió para participar en los actos con motivo del LX aniversario del Día del Bierzo, el responsable de Fomento consideró que éste es «un debate que alguien quiere crear para ocultar problemas importantes en sus filas».

El consejero, que compareció este miércoles a petición propia en la Comisión de Fomento para aclarar estos asuntos, reiteró que «toda la información que tienen los empresarios es pública». «Lo he dicho en las Cortes hasta la saciedad, no hay ningún tipo de información privilegiada», remarcó Suárez-Quiñones, que aseguró que no se va a entretener «ni un minuto» con este tipo de informaciones. «Nosotros estamos a trabajar por el Bierzo y por Castilla y León», concluyó.