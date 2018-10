El PSOE pide a Merayo que inicie el proceso para asumir la gestión directa del servicio de limpieza El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, durante su intervención. / Carmen Ramos Ramón insiste en reclamar la municipalización tras la resolución de Tarcyl que abre la puerta a licitar de nuevo el servicio y cree que debería haberse excluido del proceso a Urbaser CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 8 octubre 2018, 17:20

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada solicitó hoy al equipo de gobierno que inicie de forma inmediata el proceso para asumir la gestión directa del servicio de recogida de basuras, limpieza viaria y mantenimiento de jardines. Todo ello después de que el Tribunal de de Recursos Contractuales de Castilla y León (Tarcyl) haya estimado en parte el recurso interpuesto por el concejal del PRB, Tarsicio Carballo, abriendo la puerta a licitar de nuevo el servicio al considerar que debería haberse excluido a Urbaser del proceso y ordena que se retrotraigan las actuaciones y se haga una nueva valoración de las ofertas.

La decisión del Tarcyl acepta dos de los planteamientos del recurso, según recordó el portavoz municipal Olegario Ramón, relativos a que la valoración de las mejoras se debería haber presentado en el sobre 3 y no en el sobre 2, y en los fallos detectados en los planteamientos de los criterios técnicos del comité de expertos reunidos en enero de 2014, que eran inviables respecto al proyecto de prestación de servicios de Urbaser, como rutas no viables en tiempo, falta de contenedores en algunas zonas, mediciones con errores o barrido defectuoso. No así la publicación del contrato en el Diario Oficial de la Unión Europea y en el BOE.

«Inicialmente había tres empresas ya desde el inicio quedó fuera una de ellas, después por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León también quedó fuera FCC y ahora parece claro, según el criterio del Tarcyl, que se tiene que reunir de nuevo la mesa y que también se ha de excluir a la empresa Urbaser la única que quedaba en el proceso de licitación por lo que no queda más que declarlo desierto», indicó Ramón.

Así las cosas, los socialistas siguen apostando por la municipalización del servicio al considerar que «es preferible a una empresa privada» dados los beneficios «de ahorro, de mejor del control del servicio y de obtener mejores precios en la adquisición de maquinaria» de los que se beneficiaría el Ayuntamiento al asumir la gestión. Asimismo, entienden que, además, las arcas municipales se ahorrarían «como mínimo» la indemnización a la empresa a la que se le hubiera adjudicado el servicio en el proceso de licitación en el caso de que Urbaser presentara recurso y los tribunales le dieran la razón, un resolución que podría demorarse «uno o dos años».

«Una decisión lógica y razonable»

Para el PSOE, asumir la gestión directa del servicio de limpieza por parte del Ayuntamiento sigue siendo «una decisión lógica y razonable» y se ofrece incluso a apoyar al equipo de gobierno si opta finalmente por la municipalización. «Si en el futuro esos recursos no triunfan habrá pasado un tiempo en el cual vamos a llegar al convencimiento de que la gestión directa es mejor que la indirecta o a través de una licitación», apuntó Olegario Ramón.

Desde las filas socialistas recuerdan que siempre pensaron que el contrato «era manifiestamente mejorable» aunque reconocen que siempre tuvimos dudas de que con la sentencia del TSCyL se pudiera dar a Urbaser «lo que justificó nuestra abstención en todo este proceso».