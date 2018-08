Trama Enredadera El PSOE exige la dimisión de Miranda tras conocer que el edil «informaba» a los reponsables del TUP del proceso de licitación El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, junto a los ediles Javier Campos y Carmen Morán, durante su comparecencia. / Carmen Ramos Los socialistas consideran que se trata de un hecho «gravísimo» e incluso «presuntamente delictivo» y piden que sea cesado en caso de que no dimita / Piden a Merayo que convoque un pleno extraordinario para dar explicaciones CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 23 agosto 2018, 12:59

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada pidió hoy la «inmediata dimisión» del concejal de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Ricardo Miranda, después de conocer una información «absolutamente fiable» de que el edil, responsable de Movilidad y por lo tanto también del TUP, «informaba habitualmente a los responsables del TUP de todo el proceso de licitación que se estaba llevando a cabo, de los pliegos, de los informes de los técnicos, etc» y que incluso «les preguntaba si estaban bien hechos, si estaban de acuerdo y si daban el visto bueno a esa documentación».

El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, considera que se trata de un hecho «gravísimo» e incluso «presuntamente delictivo» dado que se trata de una información «que en ningún caso debería ser conocida por terceros hasta ser aprobados y por su puesto la deberían conocer todos los licitadores que quisieran venir al proceso de licitación y la deberían conocer todos a la vez». Considera que se trata de un hecho «gravísimo» e incluso «presuntamente delictivo».

Es por ello que los socialistas entienden que el edil debe presentar su dimisión y en caso de que no lo haga por iniciativa propia reclaman «que sea cesado de todas sus responsabilidades» en el Ayuntamiento.

Desde el PSOE están convencidos de que el equipo de gobierno que encabeza Gloria Fernández Merayo «ya no puede presumir de que no ha incurrido en ningún tipo de gestión irregular» porque «ya no son un equipo de gobierno diferente ni un PP diferente» y culpa de esta situación a la primera edil. «La máxima responsable de esta situación es la señora alcaldesa que ha de explicar lo ocurrido, lo que se ha conocido y, tal vez, lo que está por conocerse». Algo por lo que Ramón entiende que «ha de asumir responsabilidades» y también «ha de explicarse si conocía y si autorizaba la conducta del señor Miranda y, en todo caso, por acción o por omisión, tiene una responsabilidad directa en todo lo ocurrido».

Unas explicaciones que los socialistas entienden que la alcaldesa debe dar a toda la corporación en un pleno extraordinario. «Entendemos que ahora ya es absolutamente necesario un pleno extraordinario para que se den todas las explicaciones sobre cualquier tipo de implicación que pueda tener cualquier miembro de esta Casa Consistorial, de esta Corporación, en los gravísimos y deplorables hechos puestos de manifiesto en esa Operación Enredadera».

«Cortina de humo» la «súbita» idea del PP de municipalizar el TUP

A la vista de esta información, desde el PSOE consideran que la «súbita» idea del equipo de gobierno de municipalizar el servicio de Transporte Urbano de Ponferrada responde únicamente a «una cortina de humo», si bien tienen claro que «hay determinadas cosas que no hay humo que las tape». Creen que los datos que se conocen y los que se conocerán pone de manifiesto la «falta de control absoluta sobre las concesiones municipales», lo que interpretan como «una razón más para apostar por la gesión directa» o lo que ven «aún peor» que es «el intento de las concesiones municipales de ser ellas que que controlen al propio Ayuntamiento».

El portavoz municipal del GMS lanzó un «aviso a navegantes» asegurando que «los concejales socialistas podemos ser, según dicen algunos, unos radicales pero no somos unos corruptos» por lo que ha dejado claro que «vamos a denunciar y a perseguir con la máxima contundencia cualquier conducta irregular que conozcamos, nos van a tener enfrente». Se muestra consciente de que no va a ser una tarea fácil porque «la degradación y la podredumbre lo ha invadido casi todo pero que sepan que nos van a tener enfrente», insistió.