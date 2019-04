El PSOE denuncia que la avería de camiones obliga a los operarios de FCC a recoger la basura a mano Uno de los trabajadores de FCC recoge la basura en el interior de un contenedor subterráneo en la plaza de la Encina de Ponferrada. Olegario Ramón culpa al PP de una situación que «a la que no ha encontrado solución en cuatro años» y cree que «incumple» la normativa de prevención de riesgos laborales para los trabajadores CARMEN RAMOS Ponferrada Martes, 16 abril 2019, 13:16

El PSOE de Ponferrada denunció este martes nuevas deficiencias en la prestación de la recogida de basuras que «incumplen» la normativa de riesgos laborales para los trabajadores del servicio. El secretario general de los socialistas y candidato a la Alcaldía de la capital berciana, Olegario Ramón, asegura que en las noches del pasado viernes, sábado y domingo los operarios se han visto obligados a realizar en algunos casos su trabajo «a mano» ante la avería del único de los camiones de carga trasera que estaba en funcionamiento con el que se recogen los residuos en los contenedores verdes situados en zonas como el casco antiguo, el barrio del Temple y los pueblos del municipio.

Una denuncia que Ramón demostró durante su comparecencia con un secuencia de imágenes sobre la situación y más concretamente con una en la que un trabajador se vio obligado a introducirse en uno de los contenedores subterraneos destinado al reciclaje de botellas en la Plaza de la Encina desde el cual «tuvo que recoger el vidrio, ponerlo en un balde negro de plástico, subirlo él, recogerlo otros dos operarios arriba y echarlo a un camión, cuando ese no es el procedimiento», explicó. «Parece que es algo que se viene repitiendo», insistió el también portavoz socialista.

«Se ha salvado la situación como buenamente se ha podido, lo peor de todo es que ha sido tratando de engañar», lamentó el secretario general del PSOE local, teniendo en cuenta que también «lo que se ha hecho es recoger los contenedores pero sólo en parte dejándolos al menos la mitad de los mismos llenos o incluso un poco más», indicó Ramón. A su juicio se trataba de «lavar la cara para que los contenedores no rebosaran y, lo que es peor, la recogida la han tenido que hacer los operarios a mano, eso no sé si los que deben de velar por la salud laboral tienen algo que decir», señaló.

El candidato a la Alcaldía de Ponferrada considera que se trata de una problema «evidente» y «muy grave» y echa en cara al PP que «en cuatro años no ha buscado solución, con la dilación en la toma de decisiones y los recursos». Denuncia, además, que la comisión creada para estudiar la fórmula más idónea de gestión del servicio que se iba a reunir inicialmente cada quince días «ni se ha reunido el martes de la semana pasada, ni se ha reunido hoy con lo cual parece que hay poca volutad de solucionarlo», aseveró.

El secretario general del PSOE de Ponferrada y candidato a la Alcaldía ,Olegario Ramón. / CARMEN RAMOS

Frente a la «inacción del Partido Popular y del concejal responsable» desde el PSOE apuestan porque el Ayuntamiento asuma la gestión directa del servicio «porque a través de una empresa está claro que ha sido un auténtico desastre, no ha habido ni el más mínimo control y los incumplimientos diarios sucesivos, multitudinarios ya ni se siguen», denunció, sino que lo único que se controla, según explicó, es el número de trabajadores que están operativos en cada jornada. «Si no se cumplen los servicios eso ya hace tiempo que no se inspecciona desde el Ayuntamiento», recalcó.

Ramón considera que la gestión directa ofrece a la ciudad el «control real» del servicio que se presta, aparte de que cualquier modificación que exija su prestación «es flexible». Respecto al personal asegura que pasaría a ser indefinido y que podría optar a los procesos de concurso-oposición para conseguir la condición de personal laboral. Entiende, además, que se trata de una decisión «reversible» y «la mejor» dado que «si la realidad nos dice que no se es eficiente se cambia la decisión y no un contrato a 20 años como teníamos si no es con una indemnización millonaria por parte del Ayuntamiento», concluyó.