Ponferrada, el templo de la 'birra'

Ponferrada celebra este fin de semana la segunda edición del festival de la cerveza artesana 'Bier-zo Fest', organizado por la Asociación de Cerveceros Artesanos y Cervezas Belecker. El Parque del Plantío es el escenario elegido para acoger las diferentes actividades que se desarrollarán desde este viernes día 7 de junio, a partir de las 18.00 horas que tendrá lugar la inauguración, y hasta el domingo y entre las que se incluyen foodtrucks, conciertos, catas, charlas y juegos populares para los más pequeños.

El festival permitirá degustar 70 'birras' elaboradas por 12 cerveceros artesanos, dos de ellos del Bierzo (Belecker y Castreña) y otros diez llegados desde diferentes puntos de Castilla y León: Abadía de Aribayos (Zamora), Scone (León), Trechura (Astorga). A ella se unen las gallegas Bubela (Lugo), Nasa (Pontevedra), Nos (Vigo), Skynet (Ourense), Domenicus (Lugo) A Cova Da Serpe (Lugo) y The One Beer de Madrid.

Desde la organización aseguran que el objetivo de la segunda edición del 'Bier-zo Fest' es «dar a conocer un producto elaborado de manera artesanal y profundizar en la cultura de esta bebida». Para ello se habilitarán diferentes stands en el El Plantío para poder degustar las diferentes variedades de cerveza artesana. También habrá foodtrucks que se encargarán de servir la comida en el festival.

En la cita no faltará tampoco la buena música con sesiones vermú el sábado a las 13.00 horas y el domingo a las 13.30 horas a cargo del DJ All You Need is Rock, y conciertos de los grupos En Bruto, The Pretty Shirts y School (tributo a Nirvana).

La concejala de Fiestas, Concepción Crespo, destacó en la presentación la buena acogida de la primera edición del festival y manifestó su deseo de que también este año Bier-zo Fest «sea otro éxito». No dudó, además, en felicitar a los organizadores animándoles que sigan adelante con un festival.