Ponferrada realizará obras de emergencia en el paso bajo las vías del tren en La Estación La alcaldesa de Ponferrada y el edil de Obras conocieron hoy 'in situ' el deficiente estado del paso subterráneo. La falta de presupuesto impide al Ayuntamiento hacer uso de la partida de 100.000 euros consignada para adecentar un acceso que está en un «estado pésimo», según la alcaldesa CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 23 agosto 2018, 18:24

Ponferrada realizará obras de emergencia en el paso bajo las vías del tren que une los barrios de Navaliegos y La Estación ante la imposibilidad de disponer de los 100.000 euros consignados en el presupuesto para una actuación mayor. Así lo anunció hoy la alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, que realizó una visita junto al concejal de Obras, Roberto Mendo, para conocer 'in situ' el deficiente estado de la instalación que permanece cortada al tránsito de personas debido a un desprendimiento.

«Ese paso subterráneo está en un estado pésimo pero ese dinero no lo podemos gastar», indicó Merayo, que explicó que Adif es la encargada de garantizar la seguridad estructural de la instalación pero el Ayuntamiento es el que tiene la responsabilidad de acometer labores como el revoque de la pared, adecentamiento e iluminación, algo que en este momento no puede ante el bloqueo de las cuentas que no se aprobaron en el último pleno.

«Lo primero que necesitamos es que Adif nos diga si la estabilidad estructural de las vías está bien y si es así haremos unas obras de urgencia de repellar un poco las paredes y poco más, pero no es solución porque ese paso lo que requiere es una reforma en condiciones», señaló la alcaldesa.

Pide «reflexión» a la oposición

Merayo pidió por ello «reflexión» a la oposición respecto a la difícil tuación económica a la que ha llevado al Ayuntamiento la negativa a aprobar las cuentas de este año. «No se han vetado los presupuestos contra al alcaldesa de Ponferrada, el perjuicio no me lo causan a mí, lo causan a todos, es el pueblo de Ponferrada el que sale perdiendo», indicó. Una situación que reconoce ocasiona también un «serio problema» en la renovación necesaria de un camión para los bomberos o incluso en la ampliación de la plantilla de la Policía Local con solo dos agentes y que bloquea también materializar el acuerdo de Personal del Ayuntamiento.