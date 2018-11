Ponferrada aprueba dos modificaciones de crédito por 3 millones para ejecutar obras financieramente sostenibles con cargo a remanentes

El pleno extraordinario celebrado hoy en el Ayuntamiento de Ponferrada aprobó dos modificaciones de crédito por cerca de 3 millones de euros que permitirán ejecutar el listado de las 29 obras propuestas por la oposición para acometer trabajos financieramente sostenibles con cargo a los remanentes de 2017.

La propuesta salió adelante con los votos a favor de PSOE, CB, USE, Cs, PeC y PRB y la abstención de PP no sin antes vivir un acalorado debate que subió de tono con las palabras dirigidas por el portavoz bercianista, Pedro Muñoz, al exalcalde, Samuel Folgueral, al que no dudó en calificar de «enfermo de la mentira» y de «mentiroso compulsivo». Unas palabras que fueron contestada desde el escaño municipal por el edil de USE, Fernando Álvarez, tachándolo de «sinvergüenza» lo que motivó la intervención de la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, para llamarles al orden.

Desde las filas de la oposición reclamaron a la primera edil que el equipo de gobierno actúa con «celeridad» para finalizar el expediente administrativo antes de fin de año para garantizar que las obras puedan finalmente ejecutarse.

Por su parte, Merayo recordó que firmó la memoria «por imperativo legal» ya que «en su día no estuve conforme con que se admitiera la enmienda y tampoco me hago cargo de su contenido», indicó. Asimismo, recriminó que el documento «quitó 26 obras» de las planteadas por PP y CB y que incluso intentando llegar a un acuerdo «se vetaron obras por los distintos partidos políticos que habían sido pedidas por los vecinos». Entre ellas destacó la construcción de la glorieta de Fuentesnuevas, el arreglo de la calle Gómez Núñez, la mejora del paso subterráneo bajo el ferrocarril en el barrio de La Estación así como diferentes actuaciones en las pedanías del municipio.

La primera edil recriminó a los grupos de la oposición «haber apurado al límite» los plazos para presentar la enmienda con las obras alternativas y lamentó que el listado no se hubiera presentado «hace dos meses» para dar tiempo a los servicios técnicos y económicos a realizar los expedientes dado que ahora considera «va a ser dificilísimo llevar a las obras a cabo». No obstante, avanzó que desde el equipo de gobierno «lo vamos a intentar» aunque reconoció que «va a haber dificultades insalvables que van a entorpecer la labor de los técnicos y del Ayuntamiento».

El portavoz municipal del PSOE, Olegario Ramón, considera que «la verdadera causa si no se hacen algunas de esas obras» es la inacción del equipo de gobierno y el mismo «miedo» a una moción de censura por la que no sometió los presupuestos a una moción de confianza y a que «no es capaz de lograr consensos, ni para aprobar las cuentas de Pongesur», señaló.

Desde Coalición por el Bierzo explicaron que el 95% de las obras «ya iban en el presupuesto de agosto que rechazaron» desde la oposición y Pedro Muñoz criticó la intolerancia de PeC por no admitir en comisión las propuestas de los socialistas para Medio Rural.

Por su parte, el portavoz de USE, Samuel Folgueral, recordó que son 22 las obras propuestas por el equipo de gobierno del total de 33 planteadas las que se rescatan en el documento de la oposición aprobado.

Tarsicio Carballo, portavoz del PRB, recordó que la enmienda aprobada por cinco grupos de la oposición recibió el respaldo de 16 de los 25 concejales de la Corporación y advirtió de que si finalmente las obras no se ejecutan «será responsabilidad del equipo de Gobierno».

Desde las filas de PeC y Cs coincidieron en solicitar a los responsables del gobierno municipal agilidad en los plazos para la ejecución de las actuaciones contempladas.