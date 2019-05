Pedro Muñoz pide unidad política y cooperación institucional para generar al menos 5.000 empleos en los próximos cuatro años Pedro Muñoz junto director comercial de Tvitec, Alberto Fernández, en su visita a la fábrica. El candidato de Coalición por El Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada realizó una visita a las instalaciones de Tvitec para conocer los proyectos y potencialidades de desarrollo de esta empresa y del polígono de El Bayo como zona franca LEONOTICIAS Ponferrada Miércoles, 22 mayo 2019, 11:49

«Ponferrada y El Bierzo necesitan crear de forma urgente miles de empleos, al menos cinco mil en los próximos cuatro años, para mantener la viabilidad económica de este territorio», asegura el candidato de Coalición por El Bierzo a la Alcaldía de Ponferrada, Pedro Muñoz, quien, en una visita efectuada a las instalaciones de la empresa Tvitec, conoció de primera mano los proyectos de presente y de futuro de una de las locomotoras industriales y de generación de empleo de El Bierzo.

Durante su visita a las instalaciones ubicadas en el polígono de El Bayo, en las que trabajan directamente más de 500 personas, Muñoz mantuvo un encuentro con el director general de Tvitec, Javier Prado, y con el director comercial de la firma, Alberto Fernández, quienes le avanzaron los proyectos de expansión de una firma que es puntera en el mundo en la fabricación de vidrio. Los responsables de Tvitec consideraron de gran interés la propuesta de transformar El Bayo en una zona franca capaz de ejercer de buque insignia de la generación de empleo en este territorio castigado por las sucesivas crisis económicas.

Pedro Muñoz considera que la situación socioeconómica de Ponferrada y de El Bierzo es muy grave y que la recuperación pasa por decirles la verdad a los ciudadanos y no por engañarlos, quitando los letreros de 'se vende' y 'se alquila' de los centenares de locales comerciales vacíos de la ciudad. «Por otro lado, hay que buscar un compromiso real para dotar a Ponferrada y a El Bierzo de una viabilidad económica que ahora mismo tiene muy comprometida. No podemos esperar sentados confiando en el futuro, porque lo que necesitamos son miles de empleos ahora mismo. Si no hay esperanzas de presente malamente va a haberlas de futuro», asegura Muñoz, para quien lograr el estatus de zona franca para El Bayo «es vital para nuestra tierra», si bien, ello sólo puede lograrse con la unidad de acción política y propiciando la cooperación institucional de todos los agentes implicados.