La oposición presenta una enmienda a la totalidad y echa por tierra la lista de obras por 3 millones de PP y CB

La oposición municipal en el Ayuntamiento de Ponferrada echó por tierra hoy en pleno el listado de obras finacieramente sostenibles por 3 millones de euros con cargo a remanentes de 2017 del equipo de gobierno de PP y CB. Los 16 votos a favor de los concejales del PSOE, USE, Cs, PeC y PRB fueron suficientes para sacar adelante la propuesta alternativa de actuaciones que presentaron vía enmienda a la totalidad de forma conjunta en la sesión.

En el debate, que se prolongó durante más de dos horas y en la se multiplicaron los reproches, los representantes del equipo de gobierno, pusieron en duda la legalidad de la enmienda así como su viabilidad teniendo en cuenta los plazos ajustados de la tramitación y la necesidad de contar con memoria técnica e informe de cada una de las más de 30 obras que se incluyen en el listado de la oposición lo que entienden que dilatará el proceso teniendo en cuenta que el plazo límite para autorizar el gasto y que esta cuantía no se pierda es el 31 de diciembre.

La alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, se mostró sorprendida por una enmienda presentada por el portavoz de Ponferrada en Común, Miguel Ángel Fernández, «por sorpresa y a espaldas del equipo de gobierno» y tras pedir incluso a la interventora municipal aclaraciones sobre si se podía dictaminar la propuesta en la sesión, anunció la posibilidad de impugnar el acuerdo en los tribunales.

El portavoz de PeC defendió la necesidad de agilizar los plazos para poder acometer las obras que contempla el documento alternativo presentado en la sesión y destacó que la propuesta presentada contiene «más sociales» y «más plurales» y tiene en cuenta las «necesidades reales de esta ciudad y de los vecinos», a diferencia del proyecto presentado por el equipo de gobierno. Miguel Ángel Fernández destacó como una de las obras prioritarias que se incluye en el listado alternativo son actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad de la ciudad e invitó, además, a la alcaldesa a que en lugar de «trabajar de cara a la galería» lleve a cabo obras «absolutamente necesarias».

Rosa Luna aseguró que «sí da tiempo» a llevar a cabo las obras y mostró su «satisfacción» por el hecho de que cinco grupos políticos «trabajen de la mano por la ciudad de Ponferrada». «Es cuestión de voluntad», espetó. En la misma línea, el portavoz socialista, Olegario Ramón, afirmó respecto a la propuesta presentada por los cinco grupos de la oposición que «es posible y merece la pena intentarlo».

Ramón también advirtió a la alcaldesa que podría incurrir en responsabilidad si no permitía que la enmienda fuera votada. Por último, el portavoz de USE y exalcalde de la ciudad, Samuel Folgueral, se mostró a favor de «arriesgar para llevar adelante las propuestas alternativas» debido a la «ausencia de garantías del cronograma que maneja el equipo de Gobierno».

«Nos han estado engañando»

Por su parte, el portavoz del equipo de Gobierno, Ricardo Miranda, afeó a los grupos que no hayan presentado su propuesta alternativa a lo largo de las diversas reuniones mantenidas con los responsables municipales desde que el pleno rechazó el proyecto de presupuestos para el ejercicio de 2018 el pasado 7 de agosto. «Nos han estado engañando continuamente», lamentó Miranda.

Más incisivo fue el socio de cogobierno y portavoz de CB, Pedro Muñoz, que ironizó con el hecho de que Ponferrada haya inventado «una nueva forma de gobernar en la que la oposición le dice al Gobierno qué obras tiene que hacer y cuándo se tiene que reunir». El bercianista aseguró que el acuerdo entre los grupos de la oposición equivale a un «gobierno estable» y criticó que hayan tardado tres años y medio en ponerse de acuerdo- «Todo está perdido y yo, desde hoy, me considero oposición», remachó.

Tras la admisión a trámite de la enmienda y el consecuente rechazo a la propuesta del equipo de gobierno, la alcaldesa acusó a los grupos de la oposición de «echar abajo las inversiones para la ciudad por querer cegar a la alcaldesa». «No me parece mal que hayan presentado una lista alternativa, pero me entristece que esto podrían haberlo hecho antes para que pudiera salir adelante», resumió la regidora, que acusó a la oposición de «sacarse esto de la manga en el último minuto porque les da vergüenza decir que no a las obras».

Vehículo autoescala para los Bomberos

Antes, los grupos dieron su apoyo por unanimidad a otra modificación de crédito para que el cuerpo de Bomberos pueda adquirir un vehículo autoescala de 32 metros, con cargo al fondo de contingencia. Todos los grupos coincidieron en señalar la «necesidad perentoria» de este camión, aunque el portavoz de USE instó al equipo de Gobierno a acelerar el convenio con la Diputación Provincial para compensar a Ponferrada por las extinciones que los Bomberos llevan a cabo más allá del ámbito municipal.