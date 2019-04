Merayo denuncia «irregularidades» en la tramitación administrativa de dos expedientes de expropiación La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, junto al concejal de Urbanismo y portavoz municipal del PP, Ricardo Miranda, durante un pleno. / CÉSAR SÁNCHEZ Merayo niega la existencia de discrepancias con el concejal de Urbanismo que quedaron reflejadas en las actas de la Junta de Gobierno CARMEN RAMOS Ponferrada Viernes, 5 abril 2019, 18:10

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, denunció este viernes la existencia de «irregularidades» en el proceso de tramitación administrativa de dos expedientes de expropiación de sendas parcelas situadas en el entorno del castillo de los Templarios y en el Campus del Bierzo. «No se ha respetado el procedimiento legalmente establecido porque es competencia de la Junta de Gobierno y se tramitó sin conocimiento de la Alcaldía ni de la Junta de Gobierno cometiendo un irregularidad administrativa muy importante», indicó.

La primera edil entiende que la situación puede llegar a generar un «precedente administrativo» máxime cuando en este momento el Ayuntamiento «tiene muchos expedientes encima de la mesa», señaló. Merayo avanzó, además, que se está recabando información en el Ayuntamiento para conocer por qué el expediente del Campus «no se ha tramitado como correspondía», teniendo en cuenta también que «hay muchos particulares que han pedido expropiaciones y que a todos se les contesta que no y en este caso no entendemos por qué aquí no se contesta, por qué aquí se tramita de una forma irregular, por qué yo me entero y la Junta de Gobierno cuando viene ya en la resolución de León», apuntó. «Lo que no me pueden pedir es que cierre los ojos a una ilegalidad», recalcó.

A preguntas de los periodistas la alcaldesa negó la existencia de discrepancias con miembros de su equipo de gobierno que han quedado reflejadas en las actas de la Junta de Gobierno, concretamente con el concejal de Urbanismo y portavoz municipal del PP, Ricardo Miranda. «No son desavenencias, simplemente es una situación con el tema de las expropiaciones que yo considero muy peligroso», concluyó.