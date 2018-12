Merayo ve «decepcionante» el plan de Endesa para compensar al Bierzo por el el cierre de Compostilla Central térmica de Compostilla. / César Sánchez La alcaldesa de Ponferrada cree que la eléctrica «tiene que implicarse más» con la comarca, más allá de los 240 millones anunciados para instalaciones fotovoltaicas, porque cree que «un almacén no es generador de puestos de trabajo» CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 20 diciembre 2018, 14:39

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, calificó este jueves de «decepcionante» el plan de Endesa para El Bierzo ante el cierre de la central térmica de Compostilla II ubicada en la localidad de Cubillos del Sil. Merayo reconoce que el anuncio de la eléctrica le ha dejado «helada» y «decepcionada» porque «de nada me vale que digan que han ofertado a las personas que trabajan en la térmica ir a trabajar a Murcia o a As Pontes porque eso es deslocalizar puestos de trabajo y lo que Ponferrada y El Bierzo necesitan son puestos de trabajo aquí», señaló.

La primera edil avanzó que ha mantenido varias reuniones con diferentes representantes de Endesa, entre ellos el director general territorial de la zona Noroeste de Endesa, Miguel Temboury, a los que ha trasladado las necesidades de empleo y de inversiones que requiere la comarca. En este sentido, considera que el anuncio de la eléctrica para invertir 240 millones de euros en parques solares fotovoltaicas en la comarca no servirá para revitalizar la economía comarcal.

«Que me digan que poner un almacén aquí de placas fotovoltaicas donde mucho sol no hace...Aquí podremos hablar de energía eólica pero no de fotovoltaica y, sobre todo, un almacén no puede sustituir a los puestos de trabajo que hay en este momento en la térmica de Compostilla», subrayó Merayo.

La alcaldesa se mostró extrañada por el hecho de que el secretario de Estado de Energía, José Domínguez, asegurara en la presentación del nuevo proyecto para relanzar la Ciudad de la Energía «que no tenía conocimiento de que Endesa hubiese presentado la petición de cierre de la central cuando ayer justamente presenta esta inversión y dicen que ya lo habían hablado con el secretario de Estado de Energía y con el Ministerio, aquí hay algo que no cuadra mucho», indicó.

Merayo tiene claro que El Bierzo «tiene que exigir puestos de trabajo contantes y sonantes» y lamentó que el PSOE vetara la propuesta presentada por el PP para impedir el cierre de la térmica berciana. «El PSOE ya lo tenía hablado con las eléctricas y el cierre ya estaba ahí», apuntó la regidora municipal que entiende que la eléctrica «tiene que implicarse más, muchísimo más, porque un almacén no es generador de puestos de trabajo», concluyó.