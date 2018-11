Mendo respalda la gestión directa del servicio de limpieza por ser la que ocasionará «menos problemas» al Ayuntamiento El concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo (I), junto al presidente del comité dde FCC, Javier Gómez. / Carmen Ramos El concejal de Medio Ambiente, Roberto Mendo, califica de «osada» la denuncia de CGT y defiende la «voluntad política» del equipo de gobierno por municipalizar el servicio CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 8 noviembre 2018, 14:40

El concejal de Medio Ambiente de Ponferrada, Roberto Mendo, manifestó hoy la «voluntad política» del equipo de gobierno para asumir la gestión directa del servicio de recogida de basuras y limpieza viaria al considerar que es la opción «menos problemas puede traer al Ayuntamiento» teniendo en cuenta el «enredo judicial» que se cierne sobre el mismo.

El edil, que presidió este jueves en la Basílica de la Encina la celebración del patrón de los empleados del servicio, San Martín de Porres, recordó que el pleno de mañana será sólo un nuevo paso que permitirá dar luz verde a la resolución del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarcyl) que ordena que se reúna de nuevo la mesa de contratación para valorar de nuevo las plicas y dejar en suspenso el procedimiento de adjudicación a Urbaser. Es por ello que tiene claro que «no se va a tomar una decisión definitiva dado que siempre queda algún paso judicial que van a tomar los implicados en este tema», indicó. «Hay un plazo para ejecutar y es lo que se va a hacer mañana, no va a ser una decisión que afecte directamente al servicio en el corto plazo», recalcó.

El responsable municipal de Medio Ambiente insiste en que el cambio en la gestión del servicio «no es inmediato» sino que arrancará con la orden de iniciar el expediente «que llevará una serie de informes y que serán los que nos digan si es posible ese cambio y en qué términos sería lo mejor para el Ayuntamiento», explicó, para que el Consistorio tomé directamente las riendas del servicio o pueda realizar una concesión a terceros.

Respecto a las sospechas de la sección sindical de la CGT de que la alcaldesa pudiera tener ya a una empresa para adjudicarle el servicio considera que «es una afirmación muy osada y muy lejana a la realidad». Recordó que el equipo de gobierno «vamos cumpliendo los plazos que nos está marcando la mala gestión que se hizo en su día y que estamos estamos recogiendo esos frutos de una adjudicación que se hizo en 2014 que primero echó a una empresa que lo tenía y la segunda que estaba también se va a ver excluida».

«Salvando los muebles»

endo advierte que el equipo de gobieno está «salvando los muebles de mala manera, como se va pudiendo» con un servicio «deficiente» y recordó que la situación es consecuencias de la decisión adoptada en su día por el bipartito presidido por Samuel Folgueral que provocó movilizaciones y una amenaza de despidos en la empresa adjudicataria FCC. Dejó claro que «el Ayuntamiento siempre ha estado al lado de los trabajadores» y defendió el interés municipal «porque el servicio fuera el que merece la ciudad» pero tiene claro que «no puede ser de momento». Confía, no obstante, en que la situación del contrato «se solucione definitivamente en un medio plazo aunque siempre esperando por lo que pueda decir el Contencioso sobre una teórica reclamación que hará Urbaser sobre esta resolución que mañana llevamos a pleno».

Para el edil la solución pasa porque «las decisiones que se tomen no puedan acarrear ningún perjuicio al Ayuntamiento» al contrario de la decisión adoptada entonces por el bipartito «que fue terrible y que lo están pagando los trabajadores», apuntó. El concejal de Medio Ambiente cree que desde el gobierno municipal «lo que no podemos ahora es dar un paso en falso que le pueda traer al Ayuntamiento ningún perjuicio a futuro, entonces lo que se haga evitar que no sea contraproducente para el Ayuntamiento dado que en este momento «estamos limitados judicialmente y no nos podemos desviar mucho».