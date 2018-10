Cs lamenta que las «rancias estrategias bipartidistas» de PP y PSOE «lastren» las decisiones en el Ayuntamiento de Ponferrada Rosa Luna y Ruth Santín, concejalas de Ciudadanos en Ponferrada. Ciudadanos apoya el crédito para las asociaciones, porque «los ciudadanos no se merecen la inactividad del equipo de gobierno» LEONOTICIAS León Sábado, 27 octubre 2018, 12:57

La portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos del Ayuntamiento de Ponferrada, Rosa Luna, ha lamentado que las riendas del Consistorio sean dirigidas por «la mera estrategia política del rancio bipartidismo PP-PSOE con la complicidad de CB». Así ha calificado la edil el cambio de postura socialista, que ayer registró una propuesta para invertir el dinero de los remanentes que, casualmente, coincide con las intenciones del equipo de gobierno formado por populares y bercianistas.

Luna ha explicado que estos vaivenes socialistas se podrían deber a que primero quiso dejar patente su postura de oposición ante el PP votando en contra de los presupuestos (cuando su sí habría facilitado su aprobación frente al resto de la oposición) mientras que ahora parece estar pensando en el próximo mandato y en posibles coaliciones con otros grupos. La portavoz ha recordado que el único responsable de que gobierne el PP en Ponferrada con siete concejales es el PSOE, pues «no ha sabido dejar de lado sus problemas internos en aras del beneficio de los ponferradinos».

A la dejadez de la alcaldesa y su escasa capacidad de gestionar y proponer unos presupuestos dialogados, prorrogando por ello su presentación hasta el último minuto, se une ahora el cambio de opinión de «un PSOE que no sabe dónde colocarse en el salón plenario, dado que no quiere gobernar mediante un cambio de gobierno, ni tampoco quiere ser oposición», ha manifestado la edil de Ciudadanos.

En el Pleno de este viernes se ha escenificado, según Luna, «la desvergüenza del rodillo del bipartidismo del inmovilista PP y del resignado PSOE, que, junto con la complicidad de CB, han mostrado su falta de palabra y de responsabilidad política».

La gran mayoría de los puntos llevados a Pleno no tenían la misma forma con la que se llevaron al debate de los presupuestos, «pese a que el portavoz de CB se empeñe en decir lo contrario con el único objetivo de desprestigiar a la oposición», según ha asegurado la portavoz naranja, aunque sea el mismo que se deshace en elogios con el portavoz del PSOE, casualmente, después de que éste intentara por segunda vez 'colar' a la oposición las propuestas del PP y de CB.

El PSOE ha asegurado que su grupo no tiene enemigos y que por eso cambia de opinión, aunque lo único que revela es su «deslealtad a propios y ajenos», ha puesto de manifiesto Luna, que ha señalado la posibilidad de que los enemigos de este grupo se encuentren en su propia casa. Mientras que «a quienes criticó hace unas semanas los elogia hoy, poniéndose al servicio del equipo de gobierno con CB como vía de enlace, lo que deja entrever futuros pactos de gobierno», ha augurado la edil de la formación liberal.

Por otra parte, Ciudadanos dio en el Pleno el visto bueno a la modificación de crédito destinado al pago de ayudas a las asociaciones del municipio, las cuales no se han aprobado antes, porque el equipo de gobierno no las ha llevado a debate, aún sabiendo que obtendría la unanimidad de la oposición. También Cs dio su apoyo al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito permitir el pago de sueldos a la plantilla del TUP, porque «a pesar de que sólo es un parche, los ciudadanos no merecen esta huelga», ha aclarado Luna. Además, las concejalas naranjas dieron el visto bueno a la modificación de crédito destinado al pago de ayudas a las asociaciones del municipio, «pese al chantaje de la alcaldesa, porque los ciudadanos no merecen la inactividad del equipo de gobierno», ha concluido Luna.