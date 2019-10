El juzgado absuelve por «falta de pruebas» al excoordinador de Vox en Ponferrada de agredir a su sucesor El excoordinador de Vox en Ponferrada, Rafael León, durante su comparecencia. / CARMEN RAMOS Rafael León denuncia la «caza de brujas» iniciada contra él por la dirección local encabezada por Fátima López Placer y Juan José Tarilonte desde su destitución y anuncia una querella por «intromisión al honor» sino rectifican las acusaciones vertidas contra él en una comparecencia celebrada el 30 de abril CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 17 octubre 2019, 13:26

El juzgado falla a favor del excoordinador de Vox en Ponferrada, Rafael León, y le absuelve «por falta de pruebas» de un delito de agresión denunciado por su sucesor en el cargo, Juan José Tarilonte. Unos hechos que el denunciante aseguró que habían ocurrido el pasado día 29 de abril en una acción en la que supuestamente León le habría propinado «varios empujones y patadas».

León hizo pública este jueves la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº8 de la capital berciana, notificada el 20 de septiembre y firme desde el 14 de octubre, en la que el juez constata que no se aportó «ninguna prueba» en el juicio celebrado «al margen de las meras manifestaciones de las partes» y que «no hay testigos» del supuesto incidente denunciado en su día por Tarilonte.

Asimismo, la sentencia considera que «tampoco existe otro de los requisitos para otorgar veracidad al denunciante» ya que «falta una versión coherente y permanente a lo largo del tiempo por parte del denunciante de recibir patadas del denunciado». El juez asegura que en el juicio la supuesta agresión denunciada «se reduce a una zancadilla que propinó Rafael a Juan José», sin existir, además, «ninguna prueba de la posible agresión».

Es por ello, que en función del principio de presunción de inocencia absuelve al denunciado Rafael León del supuesto delito denunciado «ante la falta de pruebas», subrayó Rafael León, que se mostró «muy satisfecho» con la sentencia. «Ahora se demuestra que eso es mentira», indicó, y que «este grupo de Vox ha tenido contra mí una caza de brujas contra mi persona desde que a mí se me destituye del partido», recalcó

Considera que esta denuncia forma parte de la «caza de brujas» de la dirección local encabezada por Fátima López Placer y con José Tarilonte como cooordinador de Vox Ponferrada, que anunció su dimisión durante una rueda de prensa celebrada el 30 de abril. Una comparecencia en la que también estuvieron presentes otros cargos del partido como Ricardo Jiménez y María Dolores Esteban. «Ahora se demuestra también que este grupo de Vox ha tenido contra mí una caza de brujas contra mi persona desde que a mí se me destituye del partido», recalcó

León reconoce que «es cierto es que este señor vino a mi negocio y le pregunté qué era lo que iba diciendo por ahí, fue lo único que hubo, ni empujones, ni agresiones, ni absolutamente nada», aseguró León. «Él sí fue el que fue dando empujones», subrayó, incluso también «insultándome en en las redes sociales».

El excoordinador de Vox en Ponferrada ha anunciado que está dispuesto a presentar una denuncia contra López Placer, Tarilonte y otros cargos del partido «por intromisión al honor» si no se retractan públicamente de las acusaciones que realizaron contra él durante la comparecencia celebrada ante los medios de comunicación el 30 de abril. «Si no rectifican voy a tomar esas medidas legales contra esas cuatro personas», señaló, consciente de que la única pretensión que tenían era «manchar mi imagen en Ponferrada, en el partido Vox, porque no pueden ver que alguien sea superior de ellos», concluyó.