Las Juventudes Socialistas denuncian el cierre de un aula de 1º de la ESO en el instituto Gil y Carrasco de Ponferrada Instituto de Educación Secundaria Gil y Carrasco de Ponferrada. / César Sánchez La organización juvenil se opone a una medida que creen que provocará «saturación» en las aulas y la ve como el «claro ejemplo» de la vigencia de los recortes en la educación pública ELBIERZONOTICIAS Ponferrada Viernes, 13 septiembre 2019, 13:28

Juventudes Socialistas de Ponferrada denuncia el cise opone al cierre de un aula de 1º de la ESO en el Instituto de Educación Secundaria Gil y Carrasco. Una medida que, según aseguran, se dio a conocer a los padres en una reunión que tuvo lugar este jueves ante el inminente inicio del curso académico 2019-2020.

«Resulta sorprendente lo tarde que esta noticia, la cual rechazamos y exigimos que se paralice, se ha puesto en conocimiento de los padres», lamentan. Consideran que «todos los niños y niñas tienen derecho a recibir una educación digna y de calidad, algo que no va a poder respetarse si se aumenta el número de alumnos por aula hasta los treinta». Una saturación que, a su juicio, «va a provocar que los profesores no dispongan de tiempo suficiente para lidiar con problemas concretos y particulares y no se puede olvidar, que los perjudicados siempre son los niños», explica la Secretaria General de JSE-Ponferrada, Sandra Corral.

Las Juventudes Socialistas de la capital berciana denuncian los continuados recortes que el Partido Popular ha sometido en la educación pública. «Disminución del profesorado, infraestructuras educativas en un estado pésimo, falta de recursos materiales, cierre de aulas, etc..», resalta Corral.

La organización juvenil reclama mayor financiación para la educación pública y el cese de las ayudas para la educación concertada para acabar con las desigualdades en Castilla y León. «Los de 30 años de gobierno del Partido Popular en la Junta de Castilla y León han generando enormes desigualdades educativas en comparación con otras comunidades en las que se apuesta claramente por la educación pública, que curiosamente están gobernadas por las y los socialistas», concluye el Secretario General de JSE-León, José Manuel Rubio.