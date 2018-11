Grupo Cuevas extiende su canal mayorista con la apertura de un 'cash & carry' en Ponferrada que creará 14 empleos

La compañía gallega Grupo Cuevas inauguró este jueves en Ponferrada un centro 'cash & carry' de 1.728 metros cuadrados de superficie total, de los que casi 1.100 corresponden a sala de venta y 500 a almacén, con lo que se convierte en uno de los mayores establecimientos de la enseña Cuevas Cash, pionera en Galicia en autoservicios orientados al canal horeca (hostelería, restauración y catering). El nuevo establecimiento está situado en el Parque Industrial del Bierzo (calle Lisboa, número 6) y generará 14 empleos directos, comercializará unas 6.000 referencias de producto y contará con secciones específicas de frutería, carnicería, charcutería y panadería. Tendrá horario continuado desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche.

Con esta apertura, la compañía gallega traslada a la comarca del Bierzo su personal concepto de distribución mayorista, que está basado en la diferenciación y la calidad de producto, en la confianza de contar con una selecta red de proveedores, en la atención al cliente y en la experiencia forjada durante más de 150 años por la marca de garantía Cuevas.

Grupo Cuevas creó en 1972 el primer cash de Galicia, en Santiago de Compostela, con el compromiso de simplificar a los profesionales la gestión de sus negocios, facilitando una gama completa de productos, y evitando la necesidad de poseer un gran almacén o de tener producto estocado durante largos períodos de tiempo. El ranking de los productos de mayor demanda en este canal mayorista está encabezado por los diferentes tipos de bebidas. Los primeros puestos son para los licores; cervezas y refrescos; vinos; y leche. El quinto artículo más vendido es el aceite, seguido por los productos de limpieza, por los embutidos y por la alimentación seca en general.

Artur Yuste, director general de la compañía, destaca que la extensión de la red Cuevas Cash a un mercado local de cercanía como es El Bierzo «culmina de alguna manera un proceso de expansión geográfica natural, y da continuidad a las aperturas de otros formatos (supermercados) y a las inversiones que ya viene realizando el grupo desde hace años en la zona interior oriental de Galicia, localizando sus últimas aperturas comerciales en Lugo ciudad y en localidades como A Rúa y Quiroga». Y subraya que «esta apertura en Ponferrada es fruto de un proceso natural de crecimiento. Al que le ha llegado su momento. Yo no concibo crecer simplemente por crecer, no me parece un valor. No comparto el más y más; prefiero el mejor, mejor. Exigirse más no es sostenible indefinidamente. Exigirse mejorar es un reto más sano y más útil, ncluso más ético.»

Crecimiento del 92% en superficie

El centro que abrió hoy sus puertas en Ponferrada eleva a 12 el número de establecimientos Cash Cuevas: 3 en Ourense, 3 en Pontevedra, 3 en A Coruña, 2 en Lugo y 1 en León. El plan estratégico del grupo centenario para redimensionar su división mayorista ha permitido doblar superficie en el plazo de 8 años. En concreto, la enseña ha crecido un 92,4% desde 2010, al pasar de 6.850 a 13.200 metros cuadrados. Pese a este crecimiento, Artur Yuste afirma que «no es esa nuestra gran motivación, ni mucho menos nuestro único enfoque. Nos mueven otros desafíos, como la diferenciación de nuestra marca, la calidad en el producto y en la prestación del servicio, y la respuesta eficaz a las necesidades del cliente».

Los principales hitos han sido la apertura de autoservicios mayoristas en Redondela (año 2012), Tomiño (2015) y ahora Ponferrada (2018), el traslado -con ampliación de sala de venta y de almacén- del centro de Monforte de Lemos y la ampliación del ubicado en Vigo. «El canal mayorista es una línea de negocio tradicional dentro de la estrategia de Grupo Cuevas y seguiremos afianzando y fortaleciendo su actividad», puntualiza el director general. Este canal, actualmente, representa la tercera parte de la superficie de venta total en el negocio global de distribución alimentaria de la compañía, que cerró el ejercicio de 2017 con una facturación por encima de los 100 millones de euros por primera vez en su historia, y se consolida como la compañía de alimentación de más rápido crecimiento en Galicia.

Las 14 contrataciones previstas en el Cuevas Cash de Ponferrada sitúan la plantilla total del grupo en 574 empleos directos. La sociedad principal, Ignacio de las Cuevas, en la que está integrado el canal mayorista, impulsa la mayor cifra y por primera vez supera los 400 puestos de trabajo. Con la ampliación a Ponferrada, esta actividad contará con 409 trabajadores en nómina.