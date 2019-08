El PP, a favor de que los taxis vuelvan a tener la parada en la calle Camino de Santiago Roberto Mendo, Marco Morala y Rosa Luna. / E.Jiménez Los populares consideran además que no se debe hablar de peatonalizaciones ni reordenaciones de tráfico fuera de un plan estratégico E.JIMÉNEZ Ponferrada Viernes, 23 agosto 2019, 14:50

El Grupo Municipal Popular se ha mostrado a favor de que los taxis del centro de la ciudad recuperen la parada en la calle Camino de Santiago y de la creación de una nueva parada en la Avenida de la Puebla, a la altura del Hotel Alda, «por sensibilidad, por solidaridad, por apoyo a las pequeñas y medianas empresas y por coherencia», señaló el portavoz del PP, Marco Morala.

Además de ser una propuesta que los 'populares' llevaban en su programa electoral, consideran que los profesionales del taxi «son merecedores del mismo apoyo, protección e impulso» que el comercio local. Por todo ello, piden «serenidad, sensibilidad, solidaridad y consenso al comercio, a los taxistas, a los vecinos y al equipo de gobierno».

En cuanto a la polémica generada en torno a la peatonalización, no peatonalización o plataforma compartida entre vehículos y peatones, Morala cree que no se debería hacer nada hasta que Ponferrada no tuviera un plan estratégico. «Ese plan estratégico debe marcar lo que queremos como ciudad y dentro de él nosotros no nos opondríamos a que si resulta positivo, necesario reabrir al tráfico por ejemplo la Avenida de España o mantenerla cerrada y peatonalizar otras calles del entorno si eso es bueno para la ciudad», añadió.

Lo que sí que consideran que se debería hacer es finalizar la Ronda Sur, «es imprenscindible para plantearnos peatonalizar otras zonas de Ponferrada, es un alivio muy grande al tráfico y también va a permitir el acceso a distintos barrios». En relación a dicho plan estratégico, en la actualidad se encuentra en el Registro del Ayuntamiento un documento que explica el contenido que debería tener con el objetivo de iniciar un expediente para su elaboración.

Polémica con los Food Trucks

Durante estos días también se ha generado una polémica en relación a la feria de Food Trucks que todos los años se instala en el parque del Plantío con motivo de las fiestas de la Encina. En esta ocasión la feria tiene una duración superior, casi dos semanas, lo que ha generado malestar entre los hosteleros de la zona alta de la ciudad.

Se trata de un contrato firmado por el anterior equipo de gobierno del PP, pero para los actuales miembros del Grupo Municipal Popular es un «desacierto» la extensión temporal de esta feria por el «serio perjuicio económico que generará a la hostelería no solo de la zona sino también de toda la ciudad», «por las serias molestias que se causan a los vecinos» y «porque se está limitando el uso natural de un espacio público destinado al esparcimiento de los ponferradinos».

Por ello, creen que se debería encontrar una solución y han formulado un ruego a la Alcaldía para que «encuentre un remedio para que la duración de la feria no exceda la de ediciones anteriores».