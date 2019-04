Fátima López aguarda el 'sí' de Madrid a su candidatura en Vox para Ponferrada y desconoce la existencia de una lista alternativa López Placer, en 2006, en el momento de anunciar su dimisión como vicepresidenta de la Diputación para el Bierzo. Dos años después abandonaba las filas del Partido Popular. / LÓPEZ «Mi lista está en León y Madrid y nadie me ha dicho lo contrario, con lo cual la candidata soy yo», defendió CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 11 abril 2019, 19:17

Fátima López Placer espera el 'sí' del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox a la candidatura que encabeza para luchar por convertirse en alcaldesa de Ponferrada en las elecciones municipales del 26 de mayo. Será su regreso al ruedo político ocho años después de su adiós definitivo y doce tras adiós del Partido Popular .

López Placer defiende así su candidatura a la Alcaldía por Vox y asegura desconocer los últimos movimientos que apuntan a la existencia de una segunda lista alternativa de la formación que lidera Santiago Abascal en la capital berciana. «A mí me han venido a buscar y yo he hecho mi lista que está en Madrid», explicó este jueves a elbierzonoticias. y precisó que «ayer hablé con mi partido y la candidata soy yo», subrayó.

La que fuera en su día vicepresidenta de la Diputación para El Bierzo por el PP asegura que en este momento aguarda la orden expresa de Madrid para hacer oficial el anuncio de su candidatura. «Yo tengo la lista con 28 personas y no la haré pública hasta que Madrid me diga la candidata eres tú», apuntó.

Fátima López Placer defiende que «mi lista está en León y Madrid y nadie me ha dicho lo contrario con lo cual mientras no me digan lo contrario soy yo pero tampoco lo puede hacer público porque estaría faltando a la verdad», aseveró.

No obstante, ha querido dejar claro que «no tengo ninguna duda de que la candidatura va a ser esa». Sin querer avanzar nombres, López Placer tan solo ha destacado que la lista que encabeza para llevar las riendas del gobierno municipoal de Ponferrada está integrada por 28 personas que para ella son «28 valientes».