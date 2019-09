La Encina tiene...saborr

Ricas y sabrosas viandas acompañadas de música en directo anima cualquier fiesta. De ello se encarga en la Encina las 32 furgonetas llegadas desde difentes puntos de la geografía nacional que participan en el parque del Plantío de Ponferrada en la quinta edición del Food Truck Festival.

La singular cita gastronómica, que este año ha ampliado su presencia durante un periodo de dos semanas, ofrece a vecinos y visitantes en un marco excepcional una oferta rica y de lo más variada con grandes platos entre los que destaca la hamburguesa de sepia 'Premio Nacional', entre una amplia selección.

Y entre plato y plato buena música con sesiones matinales a las 14.00 horas y nocturnas a las 22.00 horas. A los Blue Yeyes, que fueron los encargados de inaugurar el escenario del V Food Truck Festival, le ha seguido una larga estela de artistas como The Morgans, Habana Vieja o Smokey Blue y a los que a lo largo de los días centrales de los festejos patronales les tomarán el relevo Two in the Mirror, Areta Franquin Tributo, Noceo, Fernandisco, Las Antonias o Blues Brothers Band, entre otros.