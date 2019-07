El Cupón de la Once reparte 35.000 euros en el barrio de Flores del Sil en Ponferrada Puesto de venta de la Once. El vendedor de la Once, Olegario Losada Rodriguez, es quien ha llevado la suerte del Cupón diario del día 30 de julio de 2019 LEONOTICIAS León Miércoles, 31 julio 2019, 10:13

El Cupón de la Once ha repartido 35.000 euros en la localidad leonesa de Ponferrada, concretamente en el barrio de Flores del Sil.

El vendedor de la Once, Olegario Losada Rodriguez, es quien ha llevado la suerte del Cupón diario del día 30 de julio de 2019, desde su punto de venta situado en el barrio de Flores del Sil, donde ha vendido 1 cupón premiado con 35.000 euros.

Los cupones de la Once se comercializan por los más de 20.000 agentes vendedores de la Once. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos Once, y establecimientos colaboradores autorizados.

