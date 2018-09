Ciudadanos responsabiliza a la alcaldesa de Ponferrada de la posible pérdida de inversiones de remanentes La alcaldesa de Ponferrada. La formación naranja exige a Fernández Merayo que estudie «cuanto antes» el listado alternativo de obras aprobado en pleno por la oposición LEONOTICIAS Sábado, 29 septiembre 2018, 13:52

La portavoz del grupo municipal Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Ponferrada, Rosa Luna, ha reclamado a la alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, que atienda «cuanto antes» las peticiones de la oposición con respecto a las obras a ejecutar con cargo a los tres millones de euros de remanentes de tesorería del pasado ejercicio presupuestario. Después de que los grupos de la oposición echaran atrás en el pleno de ayer el proyecto de obras presentado por el equipo de Gobierno y aprobaran un listado alternativo, Luna achacó a Fernández Merayo la responsabilidad sobre «cualquier retraso que pueda provocar la imposibilidad de ejecución de las obras».

En ese sentido, la portavoz de la formación naranja insistió en que la alcaldesa «es la responsable de que ese dinero no se pierda» y de que los informes técnicos se recaben a la mayor brevedad, con el objetivo de que las actuaciones puedan autorizarse antes del 31 de diciembre. En caso de incumplir ese plazo, el dinero de la partida debería destinarse automáticamente a la amortización de deuda.

En tal supuesto, Luna consideró que la regidora sería «la responsable de que no se invierta ni un solo euro en el municipio por no haber sabido presentar a tiempo los presupuestos y por no haber sabido dialogar estando en minoría» y le reclamó «que no deje perder esta oportunidad». «Ahora es usted la que debe ponerse a trabajar», argumentó la concejal de la formación liberal, que afeó a la regidora que aluda a la «falta de tiempo» para tramitar los expedientes, a la vez que anuncia que se tomará un periodo vacacional desde hoy y hasta el 9 de octubre.

Igualmente, Luna criticó la propuesta elevada al pleno por el equipo de Gobierno como «un presupuesto encubierto, con obras nada urgentes, pero muy electoralistas» y defendió el «ejercicio de responsabilidad» de la oposición para acordar un listado alternativo de obras en la ciudad.

En ese sentido, aseguró que el acuerdo, del que participaron PSOE, USE Bierzo, Cs, Ponferrada en Común (PeC) y Partido Regionalista del Bierzo (PRB), demuestra que en el Ayuntamiento «sí se puede dialogar y sí se puede negociar». «Grupos políticos con diferencias ideológicas irreconciliables se han sentado a negociar un texto común, una batería de propuestas que benefician a Ponferrada, a sus barrios y a las pedanías y que recogen las necesidades más urgentes», defendió la portavoz de Cs.