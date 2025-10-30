Qué hacer por Todos los Santos en León: Hallowindie, visita al cementerio y magostos

Ana G. Barriada León Jueves, 30 de octubre 2025, 08:14 Comenta Compartir

Hallowindie

La fiesta más terrorífica y musical del otoño llega a León este fin de semana. La noche del sábado 1 de noviembre el Palacio de Exposiciones de León celebra una nueva edición del Hallowindie con un cartel de altura con Siloé, León-Benavente, Veintiuno o Bombai.

Todos los Santos

Empezar el mes de noviembre es recordar a los que ya no están por Todos los Santos. Los cementerios de la provincia se llenarán de familiares y amigos y en el caso del Camposanto de León se flotarán buses especiales para cubrir la demanda.

Halloween y Altar de Muertos

En otras culturas también se conmemora de otras maneras esta festividad de Todos los Santos. En León nos podemos aproximar a otras tradiciones con la mexicana en el Museo de la Emigración Leonesa con su Altar de Muertos o en los publos con el tradicional 'Truco o Trato' o el Samahin de los celtas.

Magostos

Otoño es sinónimo de castañas y castañas, de magosto. La provincia comienza a programar sus primeras fiestas en torno a este producto tan delicioso y estos son algunos de los organizados en El Bierzo.

Buscasetas

Desde este 1 de noviembre y hasta el próximo día 16 los bares y restaurantes de León se visten de otoño para presentar platos de altura con las setas como elemento nuclear. Las jornadas Buscasetas, en las que participan más de 120 restaurantes de Castilla y León, son una gran oportunidad para disfrutar de la micología a través de la gastronomía.

El árbol de Gaudí

El Museo Casa Botines Gaudí ha organizado un taller infantil para este viernes 31 de octubre, día no lectivo en los centros escolares. En horario de 10:00 a 14:00 horas los asistentes conocerán el edificio y los detalles del estilo de Gaudí en el taller titulado 'El árbol de Gaudí'. Antonio Gaudí desarrolló desde niño una profunda admiración por la naturaleza, que se convirtió en una fuente esencial de inspiración para su arquitectura. En este taller y a través de las piezas del Museo, los asistentes descubrirán la fascinación del arquitecto por las formas naturales.

Ciclo de órgano

El ciclo de órgano de la Catedral de León presenta este viernes 31 de octubre a las 20:30 horas el concierto de Esteban Landart. Su repertorio incluirá obras como Preludio y fuga en Sol menor de J. Brahms, Messe du deuxième ton Christe – Trio en passacaille de A. Raison, Passacaglia et thema fugatum C moll, BWV 582, de J. S. Bach, Pièces anonymes siècles XIII–XIV (anonimo), Ricercari Op. 28 de Michael Radulescu y Choral improvisé sur le Victimae Paschali de Charles Tournemire.

Presentación en San Feliz

Este jueves 30 de octubre a las 20:30 horas La Casona de San Feliz de Torío acoge la presentación de Teresacto, el último libro de Rafael Gallego.

Tragedia griega en el Auditorio

La tragedia griega llega al Auditorio Ciudad de León de la mano de la compañía Ay Teatro. Este 30 de octubre, a las 20:30 horas, en el Auditorio se representará 'Tebanas', una obra que revive el mito de Tebas: la saga de Edipo y sus descendientes.

