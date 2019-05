¿Tienes planes este fin de semana?

Un nuevo fin de semana se presenta en la provincia de León, sin duda alguna marcada por la cita electoral, que llama a los leoneses a las urnas para elegir a su futuro alcalde, al su presidente autonómico y a sus representantes en el parlamento europeo.

Pero además de todo eso, la provincia también tiene espacio para otras actividades culturales. La música volverá a adueñarse de estos días de ocio.

<div style="width: 100%;"><div style="position: relative; padding-bottom: 68.86%; padding-top: 0; height: 0;"><iframe frameborder="0" width="1702px" height="1172px" style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;" src="https://view.genial.ly/5a74b0a90ff6ff2714d515ca" type="text/html" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" scrolling="yes" allownetworking="all"></iframe> </div> </div>

Un nuevo tardeo sin siesta volverá amenizar este sábado 25 de mayo. En esta ocasión será el grupo indie Delafé, que ya tiene una dilatada experiencia como Dj.

A partir de las 16.30 horas, en una pinchada gratuita este mítico pub, situado en pleno barrio Humedo, se convertirá en una auténtica fiesta, para recibir este nuevo Tardeo Sin Siesta de la temporada, que una vez más contará con la música de DriDri Dj y la compañía de Carton.

Por otro lado, El dj internacional Mendo llega a el Delicatessen este viernes, 24 de mayo a las 22.30 horas, para ofrecer una pinchada.

Este productor y DJ suizo propietario de Clarisse Records, ha estado fusionando el Tech, Deep House, Tribal y Funky desde el año 2000. Comenzó a pinchar discos a la edad de 15 años, defendiendo siempre la filosofía «la música es la vida». Su inspiración proviene de la influencia que tuvieron en su niñez estilos como el Acid House, New Beat e himnos como Technotronic «Pump Up The Jam». La carrera de Mendo desde este punto en adelante ha ido prosperando bajo el objetivo de «producir una canción para luego pincharla ante miles de personas y volverlas locas».

El rock también estará presente. La 22 edición del festival Zotes Rock ya tiene cerrado a sus protagonistas. En esta ocasión los encargados de amenizar la noche del 24 de mayo serán Dementes, Lágrimas de Sangre y Varillas de Farfallo.

El sábado 25 y el domingo 26 de mayo se celebrará en las instalaciones del Centro de Ocio Canino León (Carretera de Boñar CL-624, km. 3) un evento que consiste en una serie de competiciones con perro, de obediencia, agility y detección deportiva dedicada especialmente a gente que empieza a practicar esas disciplinas deportivas, así como unas jornadas de convivencia.

El objetivo es dar a conocer los deportes caninos, algunos de ellos desconocidos para una gran mayoría. Contaran también con una exhibición a cargo del grupo de trabajo Mondioring León integrado por Perlacan León y Centro de Ocio Canino León.

Un fin de semana completo para que todos los leoneses puedan disfrutar de unos días de ocio.