¿Tienes planes este fin de semana?

La Semana Santa comienza este fin de semana. La 'pasión leonesa es uno de los atractivos turísticos más importantes de este provincia, por ello numerosos turistas visitarán en estos días no sólo la capital leonesa, si no numerosas localidades de la provincia en las que también se vive con pasión estos días.

Además de todo esto, las actividades musicales, teatrales y deportivas continúan teniendo presencia. El domingo 14 de abril tendrá lugar Biosfera Trail con una edición más completa e inclusiva en cuanto a cantidad y diversidad de pruebas a disputar.

Tendrán lugar las pruebas de 8 y 26 kilómetros a las que se suman un año más las categorías infantiles entre las que se encuentran los niños de edades comprendidas entre 6 y 12 años.

Un año más se espera la participación de decenas de corredores infantiles entre los que se encuentran la veintena de corredores de la escuela 'Corremontes Biosfera Trail' situada en Ciñera de Gordón.

El grupo Mr. Kilombo llega este viernes, 12 de abril, a León. La mítica sala de música El Gran Café es el lugar encargado de acoger a esta banda. A partir de las 21.30 horas la música en directo volverá a sonar en esta mítica sala de capital leonesa.

Al frente de Mr. Kilombo se encuentra Miki Ramírez, mostrando un cóctel musical en donde la rumba tiene el protagonismo, mezclándose con la timba, la samba, el reggae, el ska o el rock con un resultado que invita a la farra y el jaleo.

Por su parte, en Ponferrada se celebra una nueva edición de Freakland los días 18, 19 y 20 de abril entre las salas King Kong (sesión vermú), Cocodrilo Negro Bar (sesión de tarde) y Attica Club (sesión de noche y djs), y algunos de los grupos más destacados del cartel son Bronco Bullfrog, The Peawees, Muck and the Mires, The Scaners, Peralta o Los Wavy Gravies.