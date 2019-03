¿Tienes planes este fin de semana?

Ya está aquí un nuevo fin de semana. Este fin de semana estrena nuevo horario, con la llegada de la primavera las actividades cada vez son mayores. Pero si algo no cambia, es que la música volverá ser la protagonista en estos días de ocio.

El Gran Café de la capital leonesa volverá a dar cobijo a la música en directo. El artista Jacobo Serra llega a León, este viernes 29 de marzo, para presentar su primer trabajo discográfico en castellano, Fuego Artificial, después de lanzarse a la música con dos exitosas producciones en inglés. Jacobo Serra es en la actualidad uno de los artistas con más proyección y que mejores críticas cosecha.

Depedro regresa un año después. Esta vez llega para celebrar su décimo aniversario presentando 'Todo Va a Salir Bien'. Una oportunidad de volver a interpretar parte de su cancionero una vez que las composiciones han pillado el sabor de la barrica de cientos y cientos de conciertos. En esta ocasión será Espacio Vías el lugar elegido para acoger este evento que se celebrará a este sábado, a partir de las 21.30 horas.

Los más pequeños, de nuevo, volverán a adentrarse en el mundo de las partituras. Descubriendo a Metallica - Rock en Familia se celebra este domingo en el Espacio Vías de León. Una oportunidad única para disfrutar en directo de las mejores canciones de Michael Jackson en compañía de los pequeños de la casa de la mano de Sac MJJ, Sergio y la Jackson Army. Vivir los primeros conciertos con tus hijos, sobrinos o nietos al tiempo que descubren las mejores bandas de la historia del rock será una experiencia que nunca olvidarán.

En Ponferrada la música también estará presente. Los madrileños Morgan estarán este sábado, 30 de marzo, presentado su segundo trabajo 'Air'. El proyecto nace de la unión de Nina de Juan (piano y voz), Paco López (guitarra y voz) y Ekain Elorza (batería y componente del grupo Dinero) estará en la Sala Attica ofreciendo un concierto que comenzará a las 22.00 horas.