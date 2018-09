Vestas se enroca y sólo ofrece un «cierre ordenado» de la planta de Villadangos Imagen del campamento permanente a las puertas de la factoría de Vestas. La empresa asegura que el plan propuesto a Gobierno, Junta y sindicatos «ayudaría al cese ordenado de la producción de Vestas en la planta hasta el 31 de diciembre de 2018 y a la búsqueda de potenciales inversores» J.C. León Jueves, 20 septiembre 2018, 14:24

Vestas no cambia de planes: cierra la planta de Villadangos, no admite negociaciones en ese punto y no cambiará de opinión pese a la presión política, social y sindical que se pueda aplicar sobre la empresa.

Así lo ha advertido la empresa quien ha remarcado, en una nota pública, que tras dar a conocer «su intención de cesar la producción en su planta de Villadangos del Páramo (León) ha presentado un plan de medidas a las Administraciones que contempla un conjunto de propuestas para paliar el impacto que tendrá el cese de la producción en la planta sobre el empleo y el tejido industrial de la zona».

En la misma nota advierte que el citado plan pasa por una implementación «sujeta a la firma por parte de los trabajadores del acuerdo del ERE» y en la misma se «incluye varias líneas de actuación que giran en torno a tres ejes principales: el mantenimiento del mayor número de empleos posibles mediante la oferta de recolocaciones, colaboración en la búsqueda activa de posibles inversores para la fábrica y propuestas para apoyar a los proveedores y subcontratistas que conforman la red industrial, cuya actividad se pueda ver afectada por el cese de la producción en la planta».

El ERE se mantiene

En todo caso Vestas advierte: «El plan complementará, en su caso, sin interferir en la negociación del ERE con el comité de empresa».

«Como muestra de nuestro compromiso con los trabajadores de la planta y con los suministradores, hemos propuesto un plan de medidas al Gobierno y a la Junta, en base a su solicitud, que se están discutiendo en este momento. Esperamos que acojan estas iniciativas para lograr un cese lo más ordenado posible de la actividad», señala Jean-Marc Lechêne, director global de operaciones de Vestas en un comunicado.

Vestas remarca en la citada nota pública que «tras la caída en la demanda de la plataforma de 2 MW en Europa y de la obsolescencia del aerogenerador V90-3.0 MW (que sólo se producía en esta fábrica), la planta de Villadangos del Páramo no tiene suficiente volumen de producción como para que siga siendo competitivo producirlas desde España y poder mantener el mismo nivel de empleo».

«El cese no tiene que ver con deslocalizaciones a países como China, ni con las huelgas ni con las políticas actuales del Gobierno de España. Con la turbina de 4 MW, ahora se fabrican la mitad de unidades con respecto a la 2 MW, para producir la misma potencia, por lo que las necesidades de horas totales disminuyen», explica Lechêne.

La empresa dice que está comprometida con España

Con este plan de medidas propuesto, Vestas asegura que «reitera su compromiso con España, donde cuenta con más de 2.000 trabajadores. En Daimiel, Vestas está haciendo una inversión de cerca de 30 millones de euros para empezar a producir la pala del modelo V150, que tiene cerca de 80 metros de largo».

«Aunque haya habido trabajadores contratados de forma temporal que no han sido renovados debido a la transición hacia la última tecnología que requiere cambios en la fábrica y los moldes, volverán a ser contratados según la necesidad de producción, cuando comience la fabricación del nuevo modelo de pala a partir de enero de 2019», También ha asegurado.