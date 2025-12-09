leonoticias - Noticias de León y provincia

Santa María del Páramo refuerza su compromiso con la igualdad

La señal busca trasladar este mensaje no solo al alumnado, sino también a las familias y a todo el entorno educativo

León

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:06

La concejalía de Educación del Ayuntamiento de Santa María del Páramo ha impulsado la instalación de una nueva señal en la entrada del Colegio, en lo que representa un símbolo educativo de igualdad y de firme rechazo a la violencia de género.

La concejala de Educación, Carmen Mazariegos, ha explicado que esta iniciativa busca resaltar el compromiso del municipio con unas políticas públicas que garanticen la igualdad real entre hombres y mujeres, y recuerda que «la educación es la herramienta más eficaz para prevenir y erradicar cualquier forma de violencia». La señal busca, además, trasladar este mensaje no solo al alumnado, sino también a las familias y a todo el entorno educativo.

Esta actuación es un gesto más que viene a sumarse a las actividades que se vienen desarrollando en los últimos años desde el ayuntamiento, como conferencias, charlas talleres y concentraciones con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la violencia de Género, en las que se insiste en lo importante que es promover mecanismos educativos, sociales e institucionales que fomenten la igualdad y la convivencia con respeto.

Con la instalación de este nuevo símbolo Santa María del Páramo reafirma su compromiso de seguir trabajando en la sensibilización y la prevención, especialmente entre los más jóvenes para trabajar en la base de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia

