Un herido en un accidente de madrugada en la provincia de León El choque se ha producido en torno a las tres de la madrugada en la CL-625

Leonoticias León Domingo, 26 de octubre 2025, 09:37 Comenta Compartir

El 112 ha recibido un aviso de madrugada en la provincia de León alertando de un accidente en la conocida como carretera de circunvalación de Santa María del Páramo.

La llamada se producía a las 2:51 horas y se informaba del accidente de un vehículo en la CL-625 de la localidad paramesa y de un posible herido con un golpe en la cabeza.

Se ha trasladado el aviso a la Policía Local de Santa María del Páramo, la Guardia Civil de León y Emergencias sanitarias -Sacyl-. Se desconoce el estado del herido así como su edad y si ha sido necesario su traslado a algún centro hospitalario.