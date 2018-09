Éxito y unión en los primeros premios iRiego Estos premios unen en Santa María del Páramo a las tres comunidades de regantes LEONOTICIAS León Viernes, 28 septiembre 2018, 10:38

Éxito absoluto. El salón de actos del centro cívico de Santa María se llenó como nunca. Fue la primera, pero no será la última. Los regantes de las tres comunidades que iRiego gestiona en León celebraron una fiesta donde los premios no fueron más que una excusa. No había competencia por ver quién era el mejor regante, el que más agua gastaba, o el que menos. En su lugar, el más madrugador, el cierraoficinas, o el sonrisas. Títulos honoríficos que cada premiado lleva no desde ayer, sino desde siempre, porque al final tenían que ver con lo que son. Lo que sí hubo, sin parar, fueron risas. Las primeras, las de los premiados, que sin excepciones entraron al juego haciendo un alarde de sentido del humor que será más recordado que el propio premio.

No fue difícil, porque el presentador, el cómico de Zotes Johnny San Miguel desplegó lo mejor de su repertorio. Le acompañó en escena el genial mago Jorge Prieto, que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Y con ellos, los trabajadores y trabajadoras de iRiego que fueron presentando cada premio como si trabajarán entre bambalinas, en lugar de atendiendo peticiones de riego, o asegurándose de que el hidrante abra a tiempo, para que nadie pierda un riego.

Si el objetivo era demostrar que tres comunidades de regantes y la empresa que gestiona sus regadíos pueden acabar una campaña celebrando juntos, sin duda se ha conseguido.