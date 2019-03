40 años de municipalismo | Alicia Gallego | Santa Mª del Páramo Atención social y desarrollo empresarial, claves de futuro en Santa María del Páramo Alicia Gallego, durante el e(n)cuentro' mantenido en leonoticias.tv / Sandra Santos La alcaldesa de la localidad, Alicia Gallego González, celebra los 40 años de municipalismo apostando por la atención a los vecinos, el orgullo del nuevo 'centro de día' y la ampliación del Polígono Industrial J.C. León Lunes, 25 marzo 2019, 20:36

Santa María del Páramo, de algún modo, es una 'burbuja'. Al menos, en el terreno poblacional. Este municipio resiste con solvencia problemas como la despoblación y se mantiene estable entorno a los 3.000 vecinos.

¿El secreto? La propia clave podría encontrarse en el municipalismo mejor entendido. Atención directa de la administración más próxima, el Ayuntamiento, importantes recursos a nivel económico para conseguir afrontar retos que en otro tiempo pudieron parecer imposible, y empleo para asentar la población e incluso atraer a nuevos vecinos.

«Estamos orgullosos de lo que se ha logrado. No solo es cierto que se ha logrado que se mantenga la población a lo largo de las últimas décadas sino que tenemos la percepción real de que son muchas las familias que además de estar empadronadas en la zona ahora han establecido allí la residencia«, confiesa la alcaldesa de la localidad, Alicia Gallego González, durante el 'e(n)cuentro' mantenido en leonoticias en la conmemoración de los 40 años de municipalismo en la provincia de León.

Un instante del 'e(n)cuentro' mantenido en leonoticias. / Sandra Santos

«Ofrecer infraestructuras es importante, evidentemente, pero no solo se trata de eso. Nuestra preocupación y nuestra prioridad ha sido dar a los vecinos servicios asistenciales» Las claves

Esa ilusión por residir en una localidad y en un municipio en el que tienen sus raíces los vecinos tiene mucho que ver con las oportunidades que se les ofrecen a quienes allí están.

«Ofrecer infraestructuras es importante, evidentemente, pero no solo se trata de eso. Nuestra preocupación y nuestra prioridad ha sido dar a los vecinos servicios asistenciales que permitieran su continuidad en el tiempo en la localidad«, advierte.

Y en esa línea, según recuerda Alicia Gallego, la puesta en marcha del 'centro de día' ha sido un elemento clave. «Se ha afrontado una inversión de 400.000 euros pero se trata de una apuesta que permite que las personas mayor edad de la zona puedan ser atendidas de forma adecuada en su entorno más próximo. Para nosotros era una prioridad y se ha logrado», remarca.

«El centro de día ha sido clave. Se ha afrontado una inversión de 400.000 euros pero se trata de una apuesta que permite que las personas mayor edad ser atendidas de forma adecuada» centro de día

A un lado el 'centro de día' y al otro, según advierte la alcaldesa de Santa María del Páramo, la apuesta por conseguir desarrollar el polígono industrial. «Tenemos un polígono que en la actualidad cuenta con todas sus parcelas ocupadas. Hay un proyecto en marcha, que se ha realizado en base a la compra de una finca aledaña, que permitirá la ampliación del mismo en 18 hectáreas más», añade Alicia Gallego.

Atención social, desarrollo empresarial y, como tercer eje, fomentar el desarrollo de infraestructuras no solo para los vecinos sino para que aquellas personas que se quieran acercarse hasta la localidad.

«Somos realistas. Sabemos que no tenemos playa y que no tenemos montaña. Estamos en el páramo, pero eso no quiere decir que no podamos hacer cosas. El proyecto del camping ahí está» planes

Y en ese sentido «somos realistas. Sabemos que no tenemos playa y que no tenemos montaña. Estamos en el páramo, pero eso no quiere decir que no podamos hacer cosas». Una de las apuestas será la puesta en marcha de un camping «con todos los servicios que complemente las infraestructuras con las que contamos», sentencia.

Quizá por todo ello Alicia Gallego González remarca la necesidad de continuar con los proyectos para el municipio cuatro años más. Otra legislatura para poder tejer la red de servicios sociales y para desarrollar proyectos empresariales que garanticen, junto a una buena red de infraestructuras, el futuro de un municipio que mira al futuro con optimismo y solvencia.